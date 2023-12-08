Задержанному ФСБ топ-менеджеру госучреждения в Челябинске продлили срок в СИЗО

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Избрание меры пресечения Евгению Пашкову. Челябинск, заключенные, осужденный, арест, решетка, подозреваемый, преступник, обвиняемый, полиция, суд, клетка, наручники, преступление, кандалы
Евгений Кузнецов пробудет в СИЗО до середины февраля следующего года Фото:

Главному инженеру ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Евгению Кузнецову, обвиняемому в получении и даче крупных взяток, продлили срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда города, он проведет за решеткой до середины февраля 2024 года.

«Суд постановил продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Кузнецов останется в СИЗО до 12 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 13 октября. Изначально его обвинили лишь в получении взяток. После в его деле появился эпизод с дачей взяток. По версии следствия, за деньги он помогал представителям строительных фирм получать выгодные контракты.

После задержания Кузнецова силовики вышли на бывшего директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрия Замору. По обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями он был отправлен под домашний арест. Однако после в деле появился многомиллионный эпизод коррупции, и меру пресечения ужесточили до СИЗО.

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Главному инженеру ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подведомственного Главному управлению юстиции правительства региона, Евгению Кузнецову, обвиняемому в получении и даче крупных взяток, продлили срок в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Центрального райсуда города, он проведет за решеткой до середины февраля 2024 года. «Суд постановил продлить срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Кузнецов останется в СИЗО до 12 февраля 2024 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону 13 октября. Изначально его обвинили лишь в получении взяток. После в его деле появился эпизод с дачей взяток. По версии следствия, за деньги он помогал представителям строительных фирм получать выгодные контракты. После задержания Кузнецова силовики вышли на бывшего директора ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области» Дмитрия Замору. По обвинениям в злоупотреблении должностными полномочиями он был отправлен под домашний арест. Однако после в деле появился многомиллионный эпизод коррупции, и меру пресечения ужесточили до СИЗО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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