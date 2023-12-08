Следователи нагрянули с проверками в общепиты Екатеринбурга

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Следователи проверяют документацию магазинов (архивное фото) Фото:

Следователи организовали проверку по факту сообщений о продаже просроченных продукций в нескольких точках общепита Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

«Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал торговых точек общепита, в которых якобы продают просроченные продукты в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал ведомства. При этом следователи не указали, на какие конкретно магазины поступили жалобы.

При наличии нарушений будет возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователи проверяют документацию общепитов.

В середине ноября СК завел уголовное дело из-за нарушений в точках общепита в нескольких районах Екатеринбурга. С проверками в заведения приходили активисты из «Народного контроля», которым руководит член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.

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Следователи организовали проверку по факту сообщений о продаже просроченных продукций в нескольких точках общепита Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области. «Устанавливаются и опрашиваются возможные очевидцы, руководство и персонал торговых точек общепита, в которых якобы продают просроченные продукты в Екатеринбурге», — пишет telegram-канал ведомства. При этом следователи не указали, на какие конкретно магазины поступили жалобы. При наличии нарушений будет возбуждено дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья). Следователи проверяют документацию общепитов. В середине ноября СК завел уголовное дело из-за нарушений в точках общепита в нескольких районах Екатеринбурга. С проверками в заведения приходили активисты из «Народного контроля», которым руководит член Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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