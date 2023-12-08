Пермский губернатор Махонин заявил о желании переехать в село

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Открытие Дня Пермского края на выставке "Россия" ВДНХ, презентация региона с участием губернатора. Москва, махонин дмитрий
Махонин отметил, что особые успехи в развитии сел есть у Барды и Юсьвы Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона отметил заслуги главы Бардымского округа Халиля Алапанова в развитии территории. Перечисляя новые объекты инфраструктуры в селе, глава края заявил, что захотел переехать туда. Запись прямой трансляции заседания опубликована в группе правительства в соцсети «ВКонтакте».

«Что дает Барде это? Каток строится, объекты культуры строятся, газопроводы строятся, оптоволокно строится. Все это перечисляю и уже хочется переехать жить к вам. Вы не возражаете, надеюсь», — отметил Махонин.

Во время обсуждения реализации программы развития сельских территорий, губернатор отметил, что эта программа является единственным источником для развития деревень и сел Пермского края. Он добавил, что у региона есть амбициозные планы в сфере сельского хозяйства и агросектора, которые невозможно осуществить без людей. Особые успехи в этом направлении есть у Бардымского и Юсьвинского округов.

Проблема сельских и деревенских территорий остро обстоит сейчас в России. Из-за массового оттока населения многие деревни в регионе пустеют. Из-за этого недавно власти упразднили шесть деревень, в которых нет людей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона отметил заслуги главы Бардымского округа Халиля Алапанова в развитии территории. Перечисляя новые объекты инфраструктуры в селе, глава края заявил, что захотел переехать туда. Запись прямой трансляции заседания опубликована в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Что дает Барде это? Каток строится, объекты культуры строятся, газопроводы строятся, оптоволокно строится. Все это перечисляю и уже хочется переехать жить к вам. Вы не возражаете, надеюсь», — отметил Махонин. Во время обсуждения реализации программы развития сельских территорий, губернатор отметил, что эта программа является единственным источником для развития деревень и сел Пермского края. Он добавил, что у региона есть амбициозные планы в сфере сельского хозяйства и агросектора, которые невозможно осуществить без людей. Особые успехи в этом направлении есть у Бардымского и Юсьвинского округов. Проблема сельских и деревенских территорий остро обстоит сейчас в России. Из-за массового оттока населения многие деревни в регионе пустеют. Из-за этого недавно власти упразднили шесть деревень, в которых нет людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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