Пермский губернатор Махонин заявил о желании переехать в село

08 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Махонин отметил, что особые успехи в развитии сел есть у Барды и Юсьвы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона отметил заслуги главы Бардымского округа Халиля Алапанова в развитии территории. Перечисляя новые объекты инфраструктуры в селе, глава края заявил, что захотел переехать туда. Запись прямой трансляции заседания опубликована в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Что дает Барде это? Каток строится, объекты культуры строятся, газопроводы строятся, оптоволокно строится. Все это перечисляю и уже хочется переехать жить к вам. Вы не возражаете, надеюсь», — отметил Махонин. Во время обсуждения реализации программы развития сельских территорий, губернатор отметил, что эта программа является единственным источником для развития деревень и сел Пермского края. Он добавил, что у региона есть амбициозные планы в сфере сельского хозяйства и агросектора, которые невозможно осуществить без людей. Особые успехи в этом направлении есть у Бардымского и Юсьвинского округов. Проблема сельских и деревенских территорий остро обстоит сейчас в России. Из-за массового оттока населения многие деревни в регионе пустеют. Из-за этого недавно власти упразднили шесть деревень, в которых нет людей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на заседании правительства региона отметил заслуги главы Бардымского округа Халиля Алапанова в развитии территории. Перечисляя новые объекты инфраструктуры в селе, глава края заявил, что захотел переехать туда. Запись прямой трансляции заседания опубликована в группе правительства в соцсети «ВКонтакте». «Что дает Барде это? Каток строится, объекты культуры строятся, газопроводы строятся, оптоволокно строится. Все это перечисляю и уже хочется переехать жить к вам. Вы не возражаете, надеюсь», — отметил Махонин. Во время обсуждения реализации программы развития сельских территорий, губернатор отметил, что эта программа является единственным источником для развития деревень и сел Пермского края. Он добавил, что у региона есть амбициозные планы в сфере сельского хозяйства и агросектора, которые невозможно осуществить без людей. Особые успехи в этом направлении есть у Бардымского и Юсьвинского округов. Проблема сельских и деревенских территорий остро обстоит сейчас в России. Из-за массового оттока населения многие деревни в регионе пустеют. Из-за этого недавно власти упразднили шесть деревень, в которых нет людей.