08 декабря 2023

Глава СК займется делом о нарушении прав жильцов аварийного дома в Качканаре

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, бастрыкин александр
Бастрыкин потребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела Фото:

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Качканаре (Свердловская область). Об этом сообщает информационный центр СКР.

«В адрес Бастрыкина в комментариях в аккаунте информационного центра „ВКонтакте“ поступило обращение о нарушении прав жильцов одного из многоквартирных домов в городе Качканаре Свердловской области, в том числе инвалидов, пенсионеров и семей с детьми. Председатель СК РФ затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о перспективах разрешения озвученной в обращении проблемы», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале.

Здание признали непригодным для проживания еще в 2017 году. Срок расселения был назначен на прошлый год, но позже его перенесли на 2032-й. Отмечается, что инвалиды лишены возможности выйти из дома. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако результатов это не принесло, сказано в сообщении.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад по уголовному делу о нарушении прав жильцов аварийного дома в Качканаре (Свердловская область). Об этом сообщает информационный центр СКР. «В адрес Бастрыкина в комментариях в аккаунте информационного центра „ВКонтакте“ поступило обращение о нарушении прав жильцов одного из многоквартирных домов в городе Качканаре Свердловской области, в том числе инвалидов, пенсионеров и семей с детьми. Председатель СК РФ затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о перспективах разрешения озвученной в обращении проблемы», — уточняет пресс-служба СКР в своем telegram-канале. Здание признали непригодным для проживания еще в 2017 году. Срок расселения был назначен на прошлый год, но позже его перенесли на 2032-й. Отмечается, что инвалиды лишены возможности выйти из дома. Жители неоднократно обращались в различные инстанции, однако результатов это не принесло, сказано в сообщении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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