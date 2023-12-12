В Челябинском районе на скоростном участке дороги насмерть сбили пешехода

12 декабря 2023 в 22:40 Размер текста - 17 +

Пешеход не убедился, что его пропускают Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Увельском районе Челябинской области на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Сегодня 12 декабря 2023 года, в 19:15 часов на втором километре автодороги „Южноуральск-Увельский“ водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем „Джили Эмгранд“ совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемого пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. Произошедшее стало причиной несоблюдения правил: пешеход не убедился, что водитель видит его в темное время суток, не дождавшись остановки автомобиля, перешел дорогу. Водитель также не учел погодных и временных условий.

В Увельском районе Челябинской области на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Сегодня 12 декабря 2023 года, в 19:15 часов на втором километре автодороги „Южноуральск-Увельский“ водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем „Джили Эмгранд“ совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемого пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. Произошедшее стало причиной несоблюдения правил: пешеход не убедился, что водитель видит его в темное время суток, не дождавшись остановки автомобиля, перешел дорогу. Водитель также не учел погодных и временных условий.