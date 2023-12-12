В Челябинском районе на скоростном участке дороги насмерть сбили пешехода

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Пешеход не убедился, что его пропускают Фото:

В Увельском районе Челябинской области на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сегодня 12 декабря 2023 года, в 19:15 часов на втором километре автодороги „Южноуральск-Увельский“ водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем „Джили Эмгранд“ совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемого пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. Произошедшее стало причиной несоблюдения правил: пешеход не убедился, что водитель видит его в темное время суток, не дождавшись остановки автомобиля, перешел дорогу. Водитель также не учел погодных и временных условий.

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В Увельском районе Челябинской области на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области. «Сегодня 12 декабря 2023 года, в 19:15 часов на втором километре автодороги „Южноуральск-Увельский“ водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем „Джили Эмгранд“ совершил наезд на пешехода, по предварительным данным, переходившего проезжую часть дороги по нерегулируемого пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля», — говорится в сообщении ведомства в telegram-канале. От полученных травм мужчина скончался на месте. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП. Произошедшее стало причиной несоблюдения правил: пешеход не убедился, что водитель видит его в темное время суток, не дождавшись остановки автомобиля, перешел дорогу. Водитель также не учел погодных и временных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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