09 декабря 2023

Крупнейший челябинский вуз испечет к юбилею огромный торт

© Служба новостей «URA.RU»
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День Рождения Alvitr Gallery. Екатеринбург , торт, alvitr gallery
На юбилей ЮУрГУ приедут гости со всей страны Фото:

В честь юбилея Южно-Уральский государственный университет испечет праздничный торт с названием «ЮУрГУ — 80 звездных лет». Информацию об этом разместил в соцсетях депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов.

«Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ЮУрГУ, состоятся с 11—15 декабря 2023 года. В завершении празднования пройдет концерт с мультимедийным шоу и дегустацией юбилейного торта — „ЮУрГУ — 80 звездных лет“», — говорится в программе, которую выложил в своем telegram-канале Наумов. Депутат отмечает, что обязательно посетит вуз в пятницу, чтобы принять участие в юбилее ЮУрГУ.

В вузе заявляют, что вышел приказ, который отменяет для студентов занятия в понедельник из-за празднования юбилея. Во вторник, 12 декабря, университет посетит актер Станислав Ярушин, который выступит на тему: «Как принять себя и построить личный бренд и медиообраз».

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В честь юбилея Южно-Уральский государственный университет испечет праздничный торт с названием «ЮУрГУ — 80 звездных лет». Информацию об этом разместил в соцсетях депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов. «Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ЮУрГУ, состоятся с 11—15 декабря 2023 года. В завершении празднования пройдет концерт с мультимедийным шоу и дегустацией юбилейного торта — „ЮУрГУ — 80 звездных лет“», — говорится в программе, которую выложил в своем telegram-канале Наумов. Депутат отмечает, что обязательно посетит вуз в пятницу, чтобы принять участие в юбилее ЮУрГУ. В вузе заявляют, что вышел приказ, который отменяет для студентов занятия в понедельник из-за празднования юбилея. Во вторник, 12 декабря, университет посетит актер Станислав Ярушин, который выступит на тему: «Как принять себя и построить личный бренд и медиообраз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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