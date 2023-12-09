Крупнейший челябинский вуз испечет к юбилею огромный торт

10 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

На юбилей ЮУрГУ приедут гости со всей страны Фото: Марина Молдавская © URA.RU В честь юбилея Южно-Уральский государственный университет испечет праздничный торт с названием «ЮУрГУ — 80 звездных лет». Информацию об этом разместил в соцсетях депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов. «Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ЮУрГУ, состоятся с 11—15 декабря 2023 года. В завершении празднования пройдет концерт с мультимедийным шоу и дегустацией юбилейного торта — „ЮУрГУ — 80 звездных лет“», — говорится в программе, которую выложил в своем telegram-канале Наумов. Депутат отмечает, что обязательно посетит вуз в пятницу, чтобы принять участие в юбилее ЮУрГУ. В вузе заявляют, что вышел приказ, который отменяет для студентов занятия в понедельник из-за празднования юбилея. Во вторник, 12 декабря, университет посетит актер Станислав Ярушин, который выступит на тему: «Как принять себя и построить личный бренд и медиообраз».

В честь юбилея Южно-Уральский государственный университет испечет праздничный торт с названием «ЮУрГУ — 80 звездных лет». Информацию об этом разместил в соцсетях депутат Государственной думы от Челябинской области Станислав Наумов. «Торжественные мероприятия, посвященные 80-летию ЮУрГУ, состоятся с 11—15 декабря 2023 года. В завершении празднования пройдет концерт с мультимедийным шоу и дегустацией юбилейного торта — „ЮУрГУ — 80 звездных лет“», — говорится в программе, которую выложил в своем telegram-канале Наумов. Депутат отмечает, что обязательно посетит вуз в пятницу, чтобы принять участие в юбилее ЮУрГУ. В вузе заявляют, что вышел приказ, который отменяет для студентов занятия в понедельник из-за празднования юбилея. Во вторник, 12 декабря, университет посетит актер Станислав Ярушин, который выступит на тему: «Как принять себя и построить личный бренд и медиообраз».