Челябинцы стали больше добывать руды

Челябинскстат: добыча полезных ископаемых в регионе выросла на 52%

11 декабря 2023 в 10:03 Размер текста - 17 +

Добывать полезных ископаемых за год стали больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За год в октябре в Челябинской области на 52,2% выросла добыча полезных ископаемых. Как следует из данных Челябинскстата, в текущем моменте, напротив, происходит замедление темпов выработки. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Добыча полезных ископаемых в октябре 2023 года к октябрю 2022 года — 52,2%», — отметили в Челябинскстате. По отношению к сентябрю произошло падение темпов добычи, которое составило 10,4%. По другим направлениям объемы выросли. За год на треть увеличился выпуск обрабатывающих производств, на четверть — водоснабжение и утилизация отходов. Сохранили на прежнем уровне объемы компании по электроснабжению. В натуральных величинах с января по октябрь обработка обеспечила выпуск продукции на два триллиона рублей, добыча полезных ископаемых — на 196 млрд рублей. Электрокомпании сгенерировали 127 млрд рублей, а коммунальный сектор — 39,5 млрд.

За год в октябре в Челябинской области на 52,2% выросла добыча полезных ископаемых. Как следует из данных Челябинскстата, в текущем моменте, напротив, происходит замедление темпов выработки. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Добыча полезных ископаемых в октябре 2023 года к октябрю 2022 года — 52,2%», — отметили в Челябинскстате. По отношению к сентябрю произошло падение темпов добычи, которое составило 10,4%. По другим направлениям объемы выросли. За год на треть увеличился выпуск обрабатывающих производств, на четверть — водоснабжение и утилизация отходов. Сохранили на прежнем уровне объемы компании по электроснабжению. В натуральных величинах с января по октябрь обработка обеспечила выпуск продукции на два триллиона рублей, добыча полезных ископаемых — на 196 млрд рублей. Электрокомпании сгенерировали 127 млрд рублей, а коммунальный сектор — 39,5 млрд.