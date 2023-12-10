В Челябинске из своих квартир выехали 66 семей

В Челябинске из аварийных домов расселили более 140 человек

11 декабря 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

В работе находятся документы по расселению еще 21 семьи Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Челябинске с начала 2023 года из аварийных домов расселили более 140 человек. На данный момент готовятся документы для переселения из старых зданий еще 21 семьи. Об этом на аппаратном совещании 11 декабря рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «Из аварийного жилья расселили 66 семей, а именно 141 человека. Также в работе находятся документы еще 21 семьи. Семь расселенных домов снесли», — сообщила Рыльская. Как отметила вице-мэр, на два многоквартирных дома уже заключены контракты по расселению. Также в Челябинске было снесено пять нежилых зданий, еще два нежилых дома также готовятся к демонтажу.

В Челябинске с начала 2023 года из аварийных домов расселили более 140 человек. На данный момент готовятся документы для переселения из старых зданий еще 21 семьи. Об этом на аппаратном совещании 11 декабря рассказала вице-мэр Надежда Рыльская. «Из аварийного жилья расселили 66 семей, а именно 141 человека. Также в работе находятся документы еще 21 семьи. Семь расселенных домов снесли», — сообщила Рыльская. Как отметила вице-мэр, на два многоквартирных дома уже заключены контракты по расселению. Также в Челябинске было снесено пять нежилых зданий, еще два нежилых дома также готовятся к демонтажу.