Престижная школа в центре Екатеринбурга переходит на дистант до конца года

На дистант детей переведи в школе №1
В Екатеринбурге ученики престижной школы №1 перевели до конца года будут учиться дистанционно. Руководство учреждения пошло на такой шаг по требованию санврачей.
В понедельник, 11 декабря, в школе опубликовали приказ о переходе на дистант с 9 по 26 декабря. В документе сослались на постановление Роспотребнадзора. Все уроки будут проходить на платформе «Сферум», а за посещаемостью онлайн-занятий будут следить.
Приказ о переводе детей на дистант
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