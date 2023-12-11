Престижная школа в центре Екатеринбурга переходит на дистант до конца года

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Алексей Текслер посетил Челябинскую областную универсальную научную библиотеку. Челябинск, школьник, подростки, парень, капюшон, дети, мальчик, молодежь, учащийся
На дистант детей переведи в школе №1 Фото:

В Екатеринбурге ученики престижной школы №1 перевели до конца года будут учиться дистанционно. Руководство учреждения пошло на такой шаг по требованию санврачей.

В понедельник, 11 декабря, в школе опубликовали приказ о переходе на дистант с 9 по 26 декабря. В документе сослались на постановление Роспотребнадзора. Все уроки будут проходить на платформе «Сферум», а за посещаемостью онлайн-занятий будут следить.

Приказ о переводе детей на дистант
Приказ о переводе детей на дистант

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В Екатеринбурге ученики престижной школы №1 перевели до конца года будут учиться дистанционно. Руководство учреждения пошло на такой шаг по требованию санврачей. В понедельник, 11 декабря, в школе опубликовали приказ о переходе на дистант с 9 по 26 декабря. В документе сослались на постановление Роспотребнадзора. Все уроки будут проходить на платформе «Сферум», а за посещаемостью онлайн-занятий будут следить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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