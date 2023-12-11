Престижная школа в центре Екатеринбурга переходит на дистант до конца года

11 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

На дистант детей переведи в школе №1 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге ученики престижной школы №1 перевели до конца года будут учиться дистанционно. Руководство учреждения пошло на такой шаг по требованию санврачей. В понедельник, 11 декабря, в школе опубликовали приказ о переходе на дистант с 9 по 26 декабря. В документе сослались на постановление Роспотребнадзора. Все уроки будут проходить на платформе «Сферум», а за посещаемостью онлайн-занятий будут следить. Приказ о переводе детей на дистант школа1.екатеринбург.рф

В Екатеринбурге ученики престижной школы №1 перевели до конца года будут учиться дистанционно. Руководство учреждения пошло на такой шаг по требованию санврачей. В понедельник, 11 декабря, в школе опубликовали приказ о переходе на дистант с 9 по 26 декабря. В документе сослались на постановление Роспотребнадзора. Все уроки будут проходить на платформе «Сферум», а за посещаемостью онлайн-занятий будут следить.