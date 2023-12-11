В ХМАО произошел пожар, в котором погибла жена и пострадал муж

В поселке Высокий (ХМАО) во время пожара мужчина получил ожоги, а его жена погибла из-за того, что надышалась угарным газом. Об этом сообщила администрация Мегиона.
«Сегодня [11 декабря] днем в поселке Высокий произошло возгорание двухквартирного жилого дома по улице Советской. Незамедлительно на место возгорания выехали спасатели, представители полиции, медики. Из-за угарного газа до приезда спасателей погибла женщина 1959 года рождения», — написала администрация города в telegram-канале. Они уточнили, что муж погибшей с ожогами 2-3 степени был доставлен в Нижневартовскую больницу.
По словам представителей города, врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. В администрации также рассказали, что предварительной причиной пожара специалисты называют возгорание проводки. Как пояснил глава Мегиона Алексей Петриченко, пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.