11 декабря 2023

В ХМАО произошел пожар, в котором погибла жена и пострадал муж

© Служба новостей «URA.RU»
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Туман. Тюмень, туман, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помощь
Югорчанин был доставлен в Нижневартовскую больницу с ожогами Фото:

В поселке Высокий (ХМАО) во время пожара мужчина получил ожоги, а его жена погибла из-за того, что надышалась угарным газом. Об этом сообщила администрация Мегиона.

«Сегодня [11 декабря] днем в поселке Высокий произошло возгорание двухквартирного жилого дома по улице Советской. Незамедлительно на место возгорания выехали спасатели, представители полиции, медики. Из-за угарного газа до приезда спасателей погибла женщина 1959 года рождения», — написала администрация города в telegram-канале. Они уточнили, что муж погибшей с ожогами 2-3 степени был доставлен в Нижневартовскую больницу.

По словам представителей города, врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. В администрации также рассказали, что предварительной причиной пожара специалисты называют возгорание проводки. Как пояснил глава Мегиона Алексей Петриченко, пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.

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В поселке Высокий (ХМАО) во время пожара мужчина получил ожоги, а его жена погибла из-за того, что надышалась угарным газом. Об этом сообщила администрация Мегиона. «Сегодня [11 декабря] днем в поселке Высокий произошло возгорание двухквартирного жилого дома по улице Советской. Незамедлительно на место возгорания выехали спасатели, представители полиции, медики. Из-за угарного газа до приезда спасателей погибла женщина 1959 года рождения», — написала администрация города в telegram-канале. Они уточнили, что муж погибшей с ожогами 2-3 степени был доставлен в Нижневартовскую больницу. По словам представителей города, врачи оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести. В администрации также рассказали, что предварительной причиной пожара специалисты называют возгорание проводки. Как пояснил глава Мегиона Алексей Петриченко, пострадавшей семье будет оказана вся необходимая помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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