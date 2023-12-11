11 декабря 2023

Врач Григорьева: дефицит вакцин от кори и оспы начался с лета

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В России есть дефицит вакцин от некоторых заболеваний, заявила врач Григорьева Фото:

Этим летом в разных регионах России возник дефицит вакцин от кори, краснухи, паротита и от ветряной оспы. Об этом сообщила врач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева.

«С лета этого года отмечается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок в России. Во всех регионах России есть дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита и от ветряной оспы», — заявила Григорьева «Известиям».

По словам журналистов, проблемы с вакцинами от кори и коклюша были зафиксированы в 12 регионах России. Дефицит объяснили тем, что трудовые мигранты из СНГ и беженцы с Украины не были включены в национальный календарь профилактических прививок.

В начале октября в регионах России возникла нехватка вакцин от полиомиелита после прекращения поставок западными компаниями. Проблема была связана с логистикой, а также с внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале этого года. Еще журналисты сообщали, что в Москве и Санкт-Петербурге возникли трудности с поставкой вакцин против кори, краснухи, паротита и свинки. Дефицит коснулся тройных и однокомпонентных вакцин. Представители департамента здравоохранения Москвы заявили, что для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна только живая коревая моновакцина.

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Этим летом в разных регионах России возник дефицит вакцин от кори, краснухи, паротита и от ветряной оспы. Об этом сообщила врач-педиатр, заместитель главного врача клиники «Ниармедик» на Полежаевской Регина Григорьева. «С лета этого года отмечается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок в России. Во всех регионах России есть дефицит тройной вакцины от кори, краснухи, паротита и от ветряной оспы», — заявила Григорьева «Известиям». По словам журналистов, проблемы с вакцинами от кори и коклюша были зафиксированы в 12 регионах России. Дефицит объяснили тем, что трудовые мигранты из СНГ и беженцы с Украины не были включены в национальный календарь профилактических прививок. В начале октября в регионах России возникла нехватка вакцин от полиомиелита после прекращения поставок западными компаниями. Проблема была связана с логистикой, а также с внеочередной вакцинацией детей в Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии в начале этого года. Еще журналисты сообщали, что в Москве и Санкт-Петербурге возникли трудности с поставкой вакцин против кори, краснухи, паротита и свинки. Дефицит коснулся тройных и однокомпонентных вакцин. Представители департамента здравоохранения Москвы заявили, что для иммунизации детей против кори в детских городских поликлиниках доступна только живая коревая моновакцина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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