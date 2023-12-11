11 декабря 2023

Участника «Битвы экстрасенсов» шокировали челябинские морозы. Видео

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Участник «Битвы экстрасенсов» был шокирован 35-градусными челябинскими морозами Фото:

Участника «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Влада Череватого шокировали морозы в поселке Магнитный (Агаповский район, Челябинская область). Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях.

«Друзья, всем здравствуйте! Минус 35, просто [кошмар]», — сообщил Череватый в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Участники шоу приехали 11 декабря в Агаповский район на съемки нового выпуска. Команда пробыла на морозе до 4:00 12 декабря.

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Участника «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Влада Череватого шокировали морозы в поселке Магнитный (Агаповский район, Челябинская область). Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях. «Друзья, всем здравствуйте! Минус 35, просто [кошмар]», — сообщил Череватый в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Участники шоу приехали 11 декабря в Агаповский район на съемки нового выпуска. Команда пробыла на морозе до 4:00 12 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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