Развлечения Знаменитости Участника «Битвы экстрасенсов» шокировали челябинские морозы. Видео 12 декабря 2023 в 10:37 Размер текста - 17 + Участник «Битвы экстрасенсов» был шокирован 35-градусными челябинскими морозами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Участника «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Влада Череватого шокировали морозы в поселке Магнитный (Агаповский район, Челябинская область). Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях. «Друзья, всем здравствуйте! Минус 35, просто [кошмар]», — сообщил Череватый в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Участники шоу приехали 11 декабря в Агаповский район на съемки нового выпуска. Команда пробыла на морозе до 4:00 12 декабря. Участника «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Влада Череватого шокировали морозы в поселке Магнитный (Агаповский район, Челябинская область). Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях. «Друзья, всем здравствуйте! Минус 35, просто [кошмар]», — сообщил Череватый в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Участники шоу приехали 11 декабря в Агаповский район на съемки нового выпуска. Команда пробыла на морозе до 4:00 12 декабря. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям