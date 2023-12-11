Участник «Битвы экстрасенсов» был шокирован 35-градусными челябинскими морозами
Участника «Битвы экстрасенсов» на телеканале ТНТ Влада Череватого шокировали морозы в поселке Магнитный (Агаповский район, Челябинская область). Об этом мужчина сообщил в своих социальных сетях.
«Друзья, всем здравствуйте! Минус 35, просто [кошмар]», — сообщил Череватый в своем аккаунте Instagram (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Участники шоу приехали 11 декабря в Агаповский район на съемки нового выпуска. Команда пробыла на морозе до 4:00 12 декабря.
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