Челябинские депутаты наградили победителей трех журналистских конкурсов

Награды лучшим представителям прессы вручил спикер заксобрания Олег Гербер Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Победителей конкурсов «Золотое перо», «Открытый взгляд» и конкурса на лучшее освещение деятельности заксобрания Челябинской области наградили в областном парламенте. Об этом URA.RU сообщили 12 декабря в пресс-службе ЗСО.

«В Законодательном собрании наградили победителей трех журналистских конкурсов, учредителем которых выступает областной парламент: конкурса журналистских работ на лучшее освещение деятельности ЗСО, конкурса журналистов городских и районных газет „Золотое перо“ и конкурса журналистов городских и районных телерадиокомпаний „Открытый взгляд“. Победителями конкурсов в этом году стал 31 журналист», — уточнили в пресс-службе заксобрания.

На конкурс «Золотое перо» в 2023 году поступило 13 комплектов материалов. Их представили журналисты из Карталов и Верхнего Уфалея, Карабаша и Коркино, Нагайбакского, Чесменского, Брединского, Красноармейского, Сосновского и Еткульского районов.

Участниками конкурса «Открытый взгляд» стали телерадиокомпании 12 городов и районов, которые подготовили более ста сюжетов о деятельности ЗСО. Победителями конкурса стали 13 человек.

Награды также получили победители конкурса журналистских работ на лучшее освещение деятельности Законодательного собрания Челябинской области. Он проводится более 20 лет среди редакций СМИ, которые находятся в Челябинске.

Спикер областного парламента Олег Гербер, председатель комитета ЗСО по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению Анатолий Брагин и председатель Союза журналистов региона Светлана Зайцева вручили журналистам дипломы и денежные премии. Олег Гербер поблагодарил журналистов региона за мастерство и принципиальность, острое слово, за помощь в решении актуальных проблем нашего региона и совместную работу с депутатами ЗСО.

Гербер заявил, что работы журналистов для депутатов являются источником информации о небольших городах и районах, интересных людях, их населяющих. Из публикаций сотрудников СМИ депутаты узнают о проблемах, которые волнуют жителей. Из газетных статей и телевизионных сюжетов народные избранники видят, насколько эффективно реализуются законы и что необходимо сделать для совершенствования законодательства.