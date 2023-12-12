На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени сломали новогоднюю елку. Вандал попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.
«Ночью 12 декабря на одной из украшенных городских локаций — пешеходной улице Дзержинского, сломали колючую красавицу. Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице новое украшение. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее», — сообщили в мэрии.
На записи с камер видно, как двое мужчин идут по Дзержинского в начале четвертого часа утра. Один из них подходит к елке и роняет ее. При этом его товарищ пытается поднять ель, но у него ничего не получается.
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