На тюменском Арбате сломали новогоднюю елку. Видео

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Теперь елка какое-то время не будет радовать тюменцев, ей нужен ремонт Фото:

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени сломали новогоднюю елку. Вандал попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«Ночью 12 декабря на одной из украшенных городских локаций — пешеходной улице Дзержинского, сломали колючую красавицу. Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице новое украшение. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее», — сообщили в мэрии.

На записи с камер видно, как двое мужчин идут по Дзержинского в начале четвертого часа утра. Один из них подходит к елке и роняет ее. При этом его товарищ пытается поднять ель, но у него ничего не получается.

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На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени сломали новогоднюю елку. Вандал попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Ночью 12 декабря на одной из украшенных городских локаций — пешеходной улице Дзержинского, сломали колючую красавицу. Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице новое украшение. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее», — сообщили в мэрии. На записи с камер видно, как двое мужчин идут по Дзержинского в начале четвертого часа утра. Один из них подходит к елке и роняет ее. При этом его товарищ пытается поднять ель, но у него ничего не получается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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