На тюменском Арбате сломали новогоднюю елку. Видео

12 декабря 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

Теперь елка какое-то время не будет радовать тюменцев, ей нужен ремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени сломали новогоднюю елку. Вандал попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Ночью 12 декабря на одной из украшенных городских локаций — пешеходной улице Дзержинского, сломали колючую красавицу. Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице новое украшение. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее», — сообщили в мэрии. На записи с камер видно, как двое мужчин идут по Дзержинского в начале четвертого часа утра. Один из них подходит к елке и роняет ее. При этом его товарищ пытается поднять ель, но у него ничего не получается.

На пешеходной улице Дзержинского в Тюмени сломали новогоднюю елку. Вандал попал на камеры видеонаблюдения. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Ночью 12 декабря на одной из украшенных городских локаций — пешеходной улице Дзержинского, сломали колючую красавицу. Теперь елочке потребуется ремонт, а пешеходной улице новое украшение. Рядом с местом происшествия установлены видеокамеры, которые зафиксировали произошедшее», — сообщили в мэрии. На записи с камер видно, как двое мужчин идут по Дзержинского в начале четвертого часа утра. Один из них подходит к елке и роняет ее. При этом его товарищ пытается поднять ель, но у него ничего не получается.