В Пермском крае в пожаре погиб ребенок, спрятавшийся в шкафу

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Пожар на складах. Екатеринбург, локализация пожара, пожарные
Пожарные обнаружили ребенка в шкафу горевшей квартиры Фото:

В Александровске (Пермский край) в сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Он пытался спрятаться от пожара в шкафу. Об этом администрация города сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте»,

«В ЕДДС поступило сообщение о возгорании в квартире и нахождении в квартире ребенка. Прибывшие пожарные расчеты сработали быстро и четко. В ходе пожара ребенок 2020 г. р. погиб, обнаружен в платяном шкафу», — сообщает администрация.

Пожар произошел в субботу, 9 декабря. В администрации напомнили, что нужно научить детей не прятаться под кровать диван или в шкаф во время пожара. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства.

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В Александровске (Пермский край) в сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Он пытался спрятаться от пожара в шкафу. Об этом администрация города сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», «В ЕДДС поступило сообщение о возгорании в квартире и нахождении в квартире ребенка. Прибывшие пожарные расчеты сработали быстро и четко. В ходе пожара ребенок 2020 г. р. погиб, обнаружен в платяном шкафу», — сообщает администрация. Пожар произошел в субботу, 9 декабря. В администрации напомнили, что нужно научить детей не прятаться под кровать диван или в шкаф во время пожара. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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