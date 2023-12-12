В Пермском крае в пожаре погиб ребенок, спрятавшийся в шкафу

12 декабря 2023 в 20:34 Размер текста - 17 +

Пожарные обнаружили ребенка в шкафу горевшей квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU В Александровске (Пермский край) в сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Он пытался спрятаться от пожара в шкафу. Об этом администрация города сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», «В ЕДДС поступило сообщение о возгорании в квартире и нахождении в квартире ребенка. Прибывшие пожарные расчеты сработали быстро и четко. В ходе пожара ребенок 2020 г. р. погиб, обнаружен в платяном шкафу», — сообщает администрация. Пожар произошел в субботу, 9 декабря. В администрации напомнили, что нужно научить детей не прятаться под кровать диван или в шкаф во время пожара. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства.

В Александровске (Пермский край) в сгоревшей квартире пожарные обнаружили погибшего трехлетнего ребенка. Он пытался спрятаться от пожара в шкафу. Об этом администрация города сообщает на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте», «В ЕДДС поступило сообщение о возгорании в квартире и нахождении в квартире ребенка. Прибывшие пожарные расчеты сработали быстро и четко. В ходе пожара ребенок 2020 г. р. погиб, обнаружен в платяном шкафу», — сообщает администрация. Пожар произошел в субботу, 9 декабря. В администрации напомнили, что нужно научить детей не прятаться под кровать диван или в шкаф во время пожара. В настоящее время сотрудники ГУ МЧС проводят проверку и устанавливают обстоятельства.