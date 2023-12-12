В Челябинске к Новому году взлетел спрос на советские елочные игрушки. Скрин

13 декабря 2023 в 10:50 Размер текста - 17 +

В среднем одна винтажная игрушка стоит 1140 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 60% вырос спрос на советские елочные игрушки. Также на 32% чаще стали покупать искусственные елки, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года в Челябинской области на 32% выросли продажи елок, на 27% — новогодних украшений. Отдельным спросом пользуются советские елочные игрушки — их продажи выросли на 60%», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, в сегменте искусственных елок лидируют именно новые товары. В среднем новое искусственное дерево стоит 5180 рублей, а бывшее в употреблении — 2830 рублей. Небольшие искусственные елки можно купить за 200 рублей. Также, помимо самих зеленых красавиц, часто челябинцы покупают декор для дома и бенгальские огни. Спрос на огни вырос на 109%. Жители Челябинска активно готовятся к новогодней ночи Скрин: пресс-служба Авито

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 60% вырос спрос на советские елочные игрушки. Также на 32% чаще стали покупать искусственные елки, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года в Челябинской области на 32% выросли продажи елок, на 27% — новогодних украшений. Отдельным спросом пользуются советские елочные игрушки — их продажи выросли на 60%», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, в сегменте искусственных елок лидируют именно новые товары. В среднем новое искусственное дерево стоит 5180 рублей, а бывшее в употреблении — 2830 рублей. Небольшие искусственные елки можно купить за 200 рублей. Также, помимо самих зеленых красавиц, часто челябинцы покупают декор для дома и бенгальские огни. Спрос на огни вырос на 109%.