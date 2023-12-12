12 декабря 2023

В Челябинске к Новому году взлетел спрос на советские елочные игрушки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Музей тюменских историй. Тюмень, портрет, елочные украшения, семейный портрет, елочные игрушки
В среднем одна винтажная игрушка стоит 1140 рублей Фото:

В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 60% вырос спрос на советские елочные игрушки. Также на 32% чаще стали покупать искусственные елки, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги».

«В ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года в Челябинской области на 32% выросли продажи елок, на 27% — новогодних украшений. Отдельным спросом пользуются советские елочные игрушки — их продажи выросли на 60%», — сообщили в пресс-службе.

Аналитики отмечают, в сегменте искусственных елок лидируют именно новые товары. В среднем новое искусственное дерево стоит 5180 рублей, а бывшее в употреблении — 2830 рублей. Небольшие искусственные елки можно купить за 200 рублей. Также, помимо самих зеленых красавиц, часто челябинцы покупают декор для дома и бенгальские огни. Спрос на огни вырос на 109%.

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В Челябинске в ноябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года на 60% вырос спрос на советские елочные игрушки. Также на 32% чаще стали покупать искусственные елки, сообщили в пресс-службе «Авито Услуги». «В ноябре 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года в Челябинской области на 32% выросли продажи елок, на 27% — новогодних украшений. Отдельным спросом пользуются советские елочные игрушки — их продажи выросли на 60%», — сообщили в пресс-службе. Аналитики отмечают, в сегменте искусственных елок лидируют именно новые товары. В среднем новое искусственное дерево стоит 5180 рублей, а бывшее в употреблении — 2830 рублей. Небольшие искусственные елки можно купить за 200 рублей. Также, помимо самих зеленых красавиц, часто челябинцы покупают декор для дома и бенгальские огни. Спрос на огни вырос на 109%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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