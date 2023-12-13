Теперь частным клиникам запрещено проводить аборты по желанию
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты. Соответствующий проект ввело законодательное собрание Нижегородской области. Теперь запрещено в частных клиниках проводить аборты по желанию. Документ
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