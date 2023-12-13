В Госдуму внесен законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беременность, клипарт. Екатеринбург, материнство, демография, беременная женщина, беременность
Теперь частным клиникам запрещено проводить аборты по желанию Фото:

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты. Соответствующий проект ввело законодательное собрание Нижегородской области. Теперь запрещено в частных клиниках проводить аборты по желанию. Документ размещен на портале опубликования законодательных актов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий частным клиникам делать аборты. Соответствующий проект ввело законодательное собрание Нижегородской области. Теперь запрещено в частных клиниках проводить аборты по желанию. Документ размещен на портале опубликования законодательных актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...