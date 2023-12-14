РБК: российские артисты вернулись в хит-парады постсоветских стран

14 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

В украинский хит-парад в 2023 году попало три российских трека Фото: Александр Мамаев © URA.RU Российские артисты, вылетевшие в 2022 году из музыкальных топов бывших советских республик, снова вернулись в хит-парады в этих странах. Причинами назвали спад политизированности культуры и повышенный интерес к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в РБК, проанализировав топы сервиса Apple Music. «Музыкантам из России удалось вернуть популярность в постсоветских странах. Так, сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии», — говорится в материале РБК. Отмечается, что в Молдавии восемь песен, в Армении и Таджикистане — семь, в Казахстане — пять, на Украине — три, в Литве — две. В 2022 году в украинском хит-параде был только один российский трек. Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отметил, что рейтинг часто меняется из-за настроения населения. По его словам, в этом году жители стран вернулись к традиционным трендам. Он отметил, что возвращение российских песен в хит-парады бывших советских республик доказывает спад политизированности культуры. По словам исполнительного директора дистрибьютора Zvonko Digital Дмитрия Коннова, молодому населению важно понимать текст треков. Он отметил, что из-за этой причины артисты освещают тему «с улицы». Коннов привел пример музыкальной группы АИГЕЛ. Он подчеркнул, что трек «Пыяла» доказывает, что песни на языках регионов РФ могут быть популярны даже на Украине. Песня «Пыяла» группы АИГЕЛ была выпущена еще в 2020 году. Однако большую популярность трек обрел после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где использовался в качестве саундтрека. В начале декабря 2023 года «Пыяла» возглавила мировой рейтинг Shazam и вошла в топ-20 песен соцсети TikTok в США. Ранее пресс-служба Минкульта Украины призвала не смотреть сериал российского производства «Слово пацана. Кровь на асфальте». Они связали это с тем, что он якобы романтизирует криминал и насилие. Однако сценарист сериала Андрей Золотарев не увидел причин запрещать его. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские артисты, вылетевшие в 2022 году из музыкальных топов бывших советских республик, снова вернулись в хит-парады в этих странах. Причинами назвали спад политизированности культуры и повышенный интерес к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом сообщили в РБК, проанализировав топы сервиса Apple Music. «Музыкантам из России удалось вернуть популярность в постсоветских странах. Так, сразу девять из десяти наиболее прослушиваемых песен принадлежат россиянам в самой России и Белоруссии», — говорится в материале РБК. Отмечается, что в Молдавии восемь песен, в Армении и Таджикистане — семь, в Казахстане — пять, на Украине — три, в Литве — две. В 2022 году в украинском хит-параде был только один российский трек. Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов отметил, что рейтинг часто меняется из-за настроения населения. По его словам, в этом году жители стран вернулись к традиционным трендам. Он отметил, что возвращение российских песен в хит-парады бывших советских республик доказывает спад политизированности культуры. По словам исполнительного директора дистрибьютора Zvonko Digital Дмитрия Коннова, молодому населению важно понимать текст треков. Он отметил, что из-за этой причины артисты освещают тему «с улицы». Коннов привел пример музыкальной группы АИГЕЛ. Он подчеркнул, что трек «Пыяла» доказывает, что песни на языках регионов РФ могут быть популярны даже на Украине. Песня «Пыяла» группы АИГЕЛ была выпущена еще в 2020 году. Однако большую популярность трек обрел после выхода сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», где использовался в качестве саундтрека. В начале декабря 2023 года «Пыяла» возглавила мировой рейтинг Shazam и вошла в топ-20 песен соцсети TikTok в США. Ранее пресс-служба Минкульта Украины призвала не смотреть сериал российского производства «Слово пацана. Кровь на асфальте». Они связали это с тем, что он якобы романтизирует криминал и насилие. Однако сценарист сериала Андрей Золотарев не увидел причин запрещать его.