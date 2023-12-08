Украинцев призвали не смотреть «Слово пацана»

08 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

По словам Минкульта, сериал пропагандирует насилие и криминал Фото: Анна Майорова © URA.RU На Украине призвали не смотреть сериал российского производства «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это связано с тем, что он романтизирует криминал и насилие. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Украины. «Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта», — передает telegram-канал заявление ведомства. По информации пресс-службы, причина кроется в том, что сериал прямо романтизирует криминал и насилие, а также содержит враждебную пропаганду. Также в Минкульте выдвинули обвинения блогерам из-за продвижения враждебного контента. В частности, они обвиняются в том, что осознанно или нет подыгрывают России с помощью распространения данного серила. Тем временем, сценарист сериала Андрей Золотарев не увидел причин запрещать его. По его словам, фильм показывает то, что «зло возвращается злом». А также то, почему «нельзя становиться на эту тропу». Кроме того, сценарист не рассматривает хайп вокруг сериала в качестве способа привлечь к нему больше внимания. По словам Золотарева, ему не хотелось бы, что рекламная компания «Слово пацана» была связана с криминалом.

На Украине призвали не смотреть сериал российского производства «Слово пацана. Кровь на асфальте». Это связано с тем, что он романтизирует криминал и насилие. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта Украины. «Призываем лидеров мнений и каждого гражданина Украины осознанно принять решение и навсегда прекратить потребление российского продукта», — передает telegram-канал заявление ведомства. По информации пресс-службы, причина кроется в том, что сериал прямо романтизирует криминал и насилие, а также содержит враждебную пропаганду. Также в Минкульте выдвинули обвинения блогерам из-за продвижения враждебного контента. В частности, они обвиняются в том, что осознанно или нет подыгрывают России с помощью распространения данного серила. Тем временем, сценарист сериала Андрей Золотарев не увидел причин запрещать его. По его словам, фильм показывает то, что «зло возвращается злом». А также то, почему «нельзя становиться на эту тропу». Кроме того, сценарист не рассматривает хайп вокруг сериала в качестве способа привлечь к нему больше внимания. По словам Золотарева, ему не хотелось бы, что рекламная компания «Слово пацана» была связана с криминалом.