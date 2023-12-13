Коммунисты в Думе ХМАО выступили против приватизации коммунальных объектов

14 декабря 2023 в 12:34 Размер текста - 17 +

Депутаты ХМАО выступили против приватизации коммунальных объектов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фракция КПРФ в Думе ХМАО выступила против приватизации коммунальных объектов, которые принадлежат югорскому правительству. Речь идет о газопроводах и сетях водоснабжения передает корреспондент URA.RU с заседания окружного парламента. Первым из коммунистов высказал свое отношение к этому вопросу депутат Халид Таги-заде. «Собственник, приватизировав даже маленький кусок трубы, станет монополистом. Я категорически против таких рыночных отношений в социальной сфере. Есть вероятность, что граждане столкнутся с огромной разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства», — сказал Халид Таги-заде. Директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик объяснила, что речь идет лишь о контроле правительства над работой частников, в чьих руках могут оказаться такие объекты. Инвестор будет обязан исполнять все необходимые требования, а в случае нарушений контролирующий орган через суд сможет изъять имущество у нового собственника. Несмотря на это, руководитель фракции КПФР в думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что депутаты будут голосовать против этого закона. Но, в итоге решение было принято, «за» проголосовали 34 депутата, против лишь четыре коммуниста.

Фракция КПРФ в Думе ХМАО выступила против приватизации коммунальных объектов, которые принадлежат югорскому правительству. Речь идет о газопроводах и сетях водоснабжения передает корреспондент URA.RU с заседания окружного парламента. Первым из коммунистов высказал свое отношение к этому вопросу депутат Халид Таги-заде. «Собственник, приватизировав даже маленький кусок трубы, станет монополистом. Я категорически против таких рыночных отношений в социальной сфере. Есть вероятность, что граждане столкнутся с огромной разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства», — сказал Халид Таги-заде. Директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик объяснила, что речь идет лишь о контроле правительства над работой частников, в чьих руках могут оказаться такие объекты. Инвестор будет обязан исполнять все необходимые требования, а в случае нарушений контролирующий орган через суд сможет изъять имущество у нового собственника. Несмотря на это, руководитель фракции КПФР в думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что депутаты будут голосовать против этого закона. Но, в итоге решение было принято, «за» проголосовали 34 депутата, против лишь четыре коммуниста.