13 декабря 2023

Коммунисты в Думе ХМАО выступили против приватизации коммунальных объектов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновник, заседание, заседание глав, депутат
Депутаты ХМАО выступили против приватизации коммунальных объектов Фото:

Фракция КПРФ в Думе ХМАО выступила против приватизации коммунальных объектов, которые принадлежат югорскому правительству. Речь идет о газопроводах и сетях водоснабжения передает корреспондент URA.RU с заседания окружного парламента.

Первым из коммунистов высказал свое отношение к этому вопросу депутат Халид Таги-заде. «Собственник, приватизировав даже маленький кусок трубы, станет монополистом. Я категорически против таких рыночных отношений в социальной сфере. Есть вероятность, что граждане столкнутся с огромной разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства», — сказал Халид Таги-заде.

Директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик объяснила, что речь идет лишь о контроле правительства над работой частников, в чьих руках могут оказаться такие объекты. Инвестор будет обязан исполнять все необходимые требования, а в случае нарушений контролирующий орган через суд сможет изъять имущество у нового собственника.

Несмотря на это, руководитель фракции КПФР в думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что депутаты будут голосовать против этого закона. Но, в итоге решение было принято, «за» проголосовали 34 депутата, против лишь четыре коммуниста.

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Фракция КПРФ в Думе ХМАО выступила против приватизации коммунальных объектов, которые принадлежат югорскому правительству. Речь идет о газопроводах и сетях водоснабжения передает корреспондент URA.RU с заседания окружного парламента. Первым из коммунистов высказал свое отношение к этому вопросу депутат Халид Таги-заде. «Собственник, приватизировав даже маленький кусок трубы, станет монополистом. Я категорически против таких рыночных отношений в социальной сфере. Есть вероятность, что граждане столкнутся с огромной разницей в стоимости подключения к сетям у частников и государства», — сказал Халид Таги-заде. Директор департамента по управлению госимуществом ХМАО Светлана Петрик объяснила, что речь идет лишь о контроле правительства над работой частников, в чьих руках могут оказаться такие объекты. Инвестор будет обязан исполнять все необходимые требования, а в случае нарушений контролирующий орган через суд сможет изъять имущество у нового собственника. Несмотря на это, руководитель фракции КПФР в думе ХМАО Алексей Савинцев заявил, что депутаты будут голосовать против этого закона. Но, в итоге решение было принято, «за» проголосовали 34 депутата, против лишь четыре коммуниста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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