Бюджет ХМАО на 2023 год увеличился на 28 миллиардов рублей

В 2023 году доходы бюджета ХМАО увеличились на 27,8 млрд. Об этом стало известно на заседании регионального парламента, передает корреспондент URA.RU.
«Сегодня мы утвердили корректировку бюджета округа на текущий год и на 2024—2025 годы. Сразу отмечу, что это уже третья корректировка за год и все три раза в сторону увеличения», — отметил председатель Думы ХМАО Борис Хохряков.
В 2023 году доходы бюджета ХМАО увеличиваются на 27,8 млрд рублей, расходы — на 13 млрд. Доходы в 2024 году увеличатся на 212,8 млн, расходы на 304,7 млн. В 2025 как доходы, так и расходы станут выше на 180,3 млн. По 17 госпрограммам увеличены бюджетные ассигнования.
По 17 госпрограммам увеличены бюджетные ассигнования. Деньги будут направлены на поддержку отдельных категорий граждан, в том числе участников СВО и их семей, приобретение автобусов, субсидирование авиарейсов и речного транспорта, развитие игрового спорта.
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