«Связной» обязали выплатить челябинцу полмиллиона рублей после поломки MacBook

Торговую сеть «Связной» обязали выплатить почти полмиллиона рублей жителю Челябинска из-за затянувшегося ремонта ноутбука Apple MacBook. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.
«Курчатовским райсудом рассмотрено дело к ООО „Сеть Связной“. Ответчика обязали выплатить потребителю 480 тысяч рублей за неисполнение обязательств по гарантийному талону на ноутбук Apple MacBook», — сообщили в надзорном ведомстве.
Челябинец приобрел ноутбук в «Связном» за 106,9 тысяч рублей. После поломки он обратился за диагностикой и ремонтом, но магазин не выполнил свои обязательства. Мужчине также не предоставили другой ноутбук на время ремонта. Роспотребнадзор подтвердил нарушения продавца.
Суд удовлетворил иск частично. Магазин обязали устранить поломки и взыскали неустойку, компенсацию за моральный вред, почтовые расходы и штраф. URA.RU направило запрос в ООО «Сеть Связной». Ответ будет опубликован после получения.
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