Общество «Связной» обязали выплатить челябинцу полмиллиона рублей после поломки MacBook 14 декабря 2023 в 16:15 Размер текста - 17 + Челябинец обратился за гарантийным ремонтом ноутбука, но так и не получил его Фото: Анна Майорова © URA.RU Торговую сеть «Связной» обязали выплатить почти полмиллиона рублей жителю Челябинска из-за затянувшегося ремонта ноутбука Apple MacBook. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Курчатовским райсудом рассмотрено дело к ООО „Сеть Связной“. Ответчика обязали выплатить потребителю 480 тысяч рублей за неисполнение обязательств по гарантийному талону на ноутбук Apple MacBook», — сообщили в надзорном ведомстве. Челябинец приобрел ноутбук в «Связном» за 106,9 тысяч рублей. После поломки он обратился за диагностикой и ремонтом, но магазин не выполнил свои обязательства. Мужчине также не предоставили другой ноутбук на время ремонта. Роспотребнадзор подтвердил нарушения продавца. Суд удовлетворил иск частично. Магазин обязали устранить поломки и взыскали неустойку, компенсацию за моральный вред, почтовые расходы и штраф. URA.RU направило запрос в ООО «Сеть Связной». Ответ будет опубликован после получения. Торговую сеть «Связной» обязали выплатить почти полмиллиона рублей жителю Челябинска из-за затянувшегося ремонта ноутбука Apple MacBook. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Курчатовским райсудом рассмотрено дело к ООО „Сеть Связной“. Ответчика обязали выплатить потребителю 480 тысяч рублей за неисполнение обязательств по гарантийному талону на ноутбук Apple MacBook», — сообщили в надзорном ведомстве. Челябинец приобрел ноутбук в «Связном» за 106,9 тысяч рублей. После поломки он обратился за диагностикой и ремонтом, но магазин не выполнил свои обязательства. Мужчине также не предоставили другой ноутбук на время ремонта. Роспотребнадзор подтвердил нарушения продавца. Суд удовлетворил иск частично. Магазин обязали устранить поломки и взыскали неустойку, компенсацию за моральный вред, почтовые расходы и штраф. URA.RU направило запрос в ООО «Сеть Связной». Ответ будет опубликован после получения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям