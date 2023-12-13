13 декабря 2023

«Связной» обязали выплатить челябинцу полмиллиона рублей после поломки MacBook

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинец обратился за гарантийным ремонтом ноутбука, но так и не получил его Фото:

Торговую сеть «Связной» обязали выплатить почти полмиллиона рублей жителю Челябинска из-за затянувшегося ремонта ноутбука Apple MacBook. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области.

«Курчатовским райсудом рассмотрено дело к ООО „Сеть Связной“. Ответчика обязали выплатить потребителю 480 тысяч рублей за неисполнение обязательств по гарантийному талону на ноутбук Apple MacBook», — сообщили в надзорном ведомстве.

Челябинец приобрел ноутбук в «Связном» за 106,9 тысяч рублей. После поломки он обратился за диагностикой и ремонтом, но магазин не выполнил свои обязательства. Мужчине также не предоставили другой ноутбук на время ремонта. Роспотребнадзор подтвердил нарушения продавца.

Суд удовлетворил иск частично. Магазин обязали устранить поломки и взыскали неустойку, компенсацию за моральный вред, почтовые расходы и штраф. URA.RU направило запрос в ООО «Сеть Связной». Ответ будет опубликован после получения.

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Торговую сеть «Связной» обязали выплатить почти полмиллиона рублей жителю Челябинска из-за затянувшегося ремонта ноутбука Apple MacBook. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Челябинской области. «Курчатовским райсудом рассмотрено дело к ООО „Сеть Связной“. Ответчика обязали выплатить потребителю 480 тысяч рублей за неисполнение обязательств по гарантийному талону на ноутбук Apple MacBook», — сообщили в надзорном ведомстве. Челябинец приобрел ноутбук в «Связном» за 106,9 тысяч рублей. После поломки он обратился за диагностикой и ремонтом, но магазин не выполнил свои обязательства. Мужчине также не предоставили другой ноутбук на время ремонта. Роспотребнадзор подтвердил нарушения продавца. Суд удовлетворил иск частично. Магазин обязали устранить поломки и взыскали неустойку, компенсацию за моральный вред, почтовые расходы и штраф. URA.RU направило запрос в ООО «Сеть Связной». Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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