Путин рассказал, кем мечтал быть в детстве

Путин в детстве мечтал стать летчиком
© Служба новостей «URA.RU»
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва
Путин в детстве мечтал быть летчиком Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал о том, кем мечтал стать будучи ребенком. Российский лидер признался, что хотел стать летчиком. Такое заявление глава государства сделал в ходе блиц-опроса на «Итогах года».

«Я уже говорил об этом. Я хотел быть и летчиком, и основная в старших классах хотел быть разведчиком», — поведал президент. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, кем мечтал стать будучи ребенком. Российский лидер признался, что хотел стать летчиком. Такое заявление глава государства сделал в ходе блиц-опроса на «Итогах года». «Я уже говорил об этом. Я хотел быть и летчиком, и основная в старших классах хотел быть разведчиком», — поведал президент. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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