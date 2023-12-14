Путин рассказал, кем мечтал быть в детстве

Путин в детстве мечтал стать летчиком

14 декабря 2023 в 18:03 Размер текста - 17 +

Путин в детстве мечтал быть летчиком Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент России Владимир Путин рассказал о том, кем мечтал стать будучи ребенком. Российский лидер признался, что хотел стать летчиком. Такое заявление глава государства сделал в ходе блиц-опроса на «Итогах года». «Я уже говорил об этом. Я хотел быть и летчиком, и основная в старших классах хотел быть разведчиком», — поведал президент. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.

Президент России Владимир Путин рассказал о том, кем мечтал стать будучи ребенком. Российский лидер признался, что хотел стать летчиком. Такое заявление глава государства сделал в ходе блиц-опроса на «Итогах года». «Я уже говорил об этом. Я хотел быть и летчиком, и основная в старших классах хотел быть разведчиком», — поведал президент. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.