В Пермском крае открылась первая ледовая переправа

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Ледовая переправа Салехард - Лабытнанги. 13 апреля 2017 г, зимняя дорога
По льду необходимо ездить медленно и без толчков Фото:

Первая ледовая переправа открылась в Соликамском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Первая ледовая переправа через Каму открыта в поселке Тюлькино Соликамского округа. Грузоподъемность составляет 5 тонн», — пояснили в ведомстве.

В МЧС напоминают, что на лед нужно выезжать медленно, без толчков и торможения. Скорость автомобиля должна быть не более 10 километров в час. Также необходимо помнить, что перед тем, как выехать на лед нужно отключить автоматическую блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.

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Первая ледовая переправа открылась в Соликамском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «Первая ледовая переправа через Каму открыта в поселке Тюлькино Соликамского округа. Грузоподъемность составляет 5 тонн», — пояснили в ведомстве. В МЧС напоминают, что на лед нужно выезжать медленно, без толчков и торможения. Скорость автомобиля должна быть не более 10 километров в час. Также необходимо помнить, что перед тем, как выехать на лед нужно отключить автоматическую блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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