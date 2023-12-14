В Пермском крае открылась первая ледовая переправа

По льду необходимо ездить медленно и без толчков
Первая ледовая переправа открылась в Соликамском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Первая ледовая переправа через Каму открыта в поселке Тюлькино Соликамского округа. Грузоподъемность составляет 5 тонн», — пояснили в ведомстве.
В МЧС напоминают, что на лед нужно выезжать медленно, без толчков и торможения. Скорость автомобиля должна быть не более 10 километров в час. Также необходимо помнить, что перед тем, как выехать на лед нужно отключить автоматическую блокировку дверей и отстегнуть ремни безопасности.
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