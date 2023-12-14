Росстат раскрыл объемы строительства жилья в 2023 году в ХМАО

Росстат: в ХМАО за 2023 год построено более 700 тысяч квадратных метров жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нефтеюганск, разное, ХМАО, хмао, жилье, нефтеюганск, новостройки, дом
За 11 месяцев в ХМАО введено в эксплуатацию 705,4 тысяч квадратных метров жилья Фото:

В ХМАО с января по ноябрь 2023 года введено в эксплуатацию 705,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. Это на 5,7% меньше, чем за январь—ноябрь 2022 года. Такую статистику предоставил Росстат.

«Введено: тысяч кв. м. общей площади жилых помещений: 705,4» — сообщает Росстат. При этом в ноябре ввод жилья в ХМАО снизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 7,7%, составив 78,4 тыс. кв. м. жилья.

Индивидуальное жилищное строительство показало значительный рост по сравнению с 2022 годом. Самими югорчанами за январь—ноябрь 2023 года построено 263,0 тысяч квадратных метров. В частности, в ноябре население самостоятельно построило жилья в 2,3 раза больше, чем год назад — 18,7 тыс. кв. м.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главное из "Прямой линии" Путина - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ХМАО с января по ноябрь 2023 года введено в эксплуатацию 705,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. Это на 5,7% меньше, чем за январь—ноябрь 2022 года. Такую статистику предоставил Росстат. «Введено: тысяч кв. м. общей площади жилых помещений: 705,4» — сообщает Росстат. При этом в ноябре ввод жилья в ХМАО снизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 7,7%, составив 78,4 тыс. кв. м. жилья. Индивидуальное жилищное строительство показало значительный рост по сравнению с 2022 годом. Самими югорчанами за январь—ноябрь 2023 года построено 263,0 тысяч квадратных метров. В частности, в ноябре население самостоятельно построило жилья в 2,3 раза больше, чем год назад — 18,7 тыс. кв. м.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...