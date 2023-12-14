Росстат раскрыл объемы строительства жилья в 2023 году в ХМАО

Росстат: в ХМАО за 2023 год построено более 700 тысяч квадратных метров жилья

14 декабря 2023 в 21:26 Размер текста - 17 +

За 11 месяцев в ХМАО введено в эксплуатацию 705,4 тысяч квадратных метров жилья Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU В ХМАО с января по ноябрь 2023 года введено в эксплуатацию 705,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. Это на 5,7% меньше, чем за январь—ноябрь 2022 года. Такую статистику предоставил Росстат. «Введено: тысяч кв. м. общей площади жилых помещений: 705,4» — сообщает Росстат. При этом в ноябре ввод жилья в ХМАО снизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 7,7%, составив 78,4 тыс. кв. м. жилья. Индивидуальное жилищное строительство показало значительный рост по сравнению с 2022 годом. Самими югорчанами за январь—ноябрь 2023 года построено 263,0 тысяч квадратных метров. В частности, в ноябре население самостоятельно построило жилья в 2,3 раза больше, чем год назад — 18,7 тыс. кв. м.

В ХМАО с января по ноябрь 2023 года введено в эксплуатацию 705,4 тысяч квадратных метров жилых помещений. Это на 5,7% меньше, чем за январь—ноябрь 2022 года. Такую статистику предоставил Росстат. «Введено: тысяч кв. м. общей площади жилых помещений: 705,4» — сообщает Росстат. При этом в ноябре ввод жилья в ХМАО снизился по сравнению с ноябрем 2022 года на 7,7%, составив 78,4 тыс. кв. м. жилья. Индивидуальное жилищное строительство показало значительный рост по сравнению с 2022 годом. Самими югорчанами за январь—ноябрь 2023 года построено 263,0 тысяч квадратных метров. В частности, в ноябре население самостоятельно построило жилья в 2,3 раза больше, чем год назад — 18,7 тыс. кв. м.