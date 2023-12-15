В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе

Белый дом: Израиль приступит к точечному нанесению ударов в секторе Газа

15 декабря 2023 в 06:39 Размер текста - 17 +

Израиль приступит к точечному нанесению ударов в секторе Газа Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа Израиль изменит тактику последующих военных операций в секторе Газа. Государство приступит к точечному нанесению ударов. Об этом заявили в Белом доме. «ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU) перейдет от проведения крупномасштабной операции к нанесению точечных ударов», — рассказали в Белом доме. Однако американские власти не сообщили, когда это произойдет. Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что ЦАХАЛ полностью сменила тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. Позже министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщал, что военные Израиля начали применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения.

Израиль изменит тактику последующих военных операций в секторе Газа. Государство приступит к точечному нанесению ударов. Об этом заявили в Белом доме. «ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU) перейдет от проведения крупномасштабной операции к нанесению точечных ударов», — рассказали в Белом доме. Однако американские власти не сообщили, когда это произойдет. Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что ЦАХАЛ полностью сменила тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. Позже министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщал, что военные Израиля начали применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения.