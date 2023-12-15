В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе

Белый дом: Израиль приступит к точечному нанесению ударов в секторе Газа
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Израиль приступит к точечному нанесению ударов в секторе Газа Фото:
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Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Израиль изменит тактику последующих военных операций в секторе Газа. Государство приступит к точечному нанесению ударов. Об этом заявили в Белом доме.

«ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU) перейдет от проведения крупномасштабной операции к нанесению точечных ударов», — рассказали в Белом доме. Однако американские власти не сообщили, когда это произойдет.

Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что ЦАХАЛ полностью сменила тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. Позже министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщал, что военные Израиля начали применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения.

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Израиль изменит тактику последующих военных операций в секторе Газа. Государство приступит к точечному нанесению ударов. Об этом заявили в Белом доме. «ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля — прим. URA.RU) перейдет от проведения крупномасштабной операции к нанесению точечных ударов», — рассказали в Белом доме. Однако американские власти не сообщили, когда это произойдет. Ранее израильский политолог Саймон Ципис заявил, что ЦАХАЛ полностью сменила тактику военных действия в секторе Газа. Теперь военные намеренны поэтапно уничтожать представителей палестинского движения ХАМАС. Позже министр обороны еврейского государства Йоав Галант сообщал, что военные Израиля начали применять новые методы борьбы с укрепленными подземными туннелями палестинского движения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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