14 декабря 2023

Челябинские журналисты написали Путину о чае в пресс-центре «Трактора». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин в телевизоре, прямая линия. Челябинск, путин в телевизоре
Путина спросили о челябинском хоккее Фото:

Челябинские журналисты пожаловались на прямую линию президента России что в пресс-центре хоккейного клуба «Трактор» нет зеленого чая. Фото с вопросом 15 декабря опубликовал официальный telegram-канал клуба.

«Где зеленый чай в пресс-центре „Трактора?“ „Когда Рыкова поднимут в основу ‚Трактора?‘ ‚Когда начнет забивать Бурдасов?‘ Такие вопросы появлялись на мониторе с вопросами жителей страны в ходе прошедшей 14 декабря пресс-конференции.

«Ну, не ответили вам в комментах, чего президенту-то сразу писать?» — такой подписью сопроводили фотографию авторы telegram-канал клуба. В самом эфире вопросы озвучены не были.

Вопрос о периодическом отсутствии в пресс-центре «Трактора» зеленого чая обсуждается в местном сообществе спортивных журналистов уже несколько лет. Он успел стать своеобразным мемом, а журналиста Олесю Усову в шутку называют «амбассадором зеленого чая на всех аренах КХЛ».

Тема периодического отсуствия зеленого чая в пресс-центре «Трактора» в среде спортивных журналистов обсуждается с 2021 года
Тема периодического отсуствия зеленого чая в пресс-центре «Трактора» в среде спортивных журналистов обсуждается с 2021 года
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Болельщиков беспокоит судьба перспективной молодежи «Трактора»
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Челябинские журналисты пожаловались на прямую линию президента России что в пресс-центре хоккейного клуба «Трактор» нет зеленого чая. Фото с вопросом 15 декабря опубликовал официальный telegram-канал клуба. «Где зеленый чай в пресс-центре „Трактора?“ „Когда Рыкова поднимут в основу ‚Трактора?‘ ‚Когда начнет забивать Бурдасов?‘ Такие вопросы появлялись на мониторе с вопросами жителей страны в ходе прошедшей 14 декабря пресс-конференции. «Ну, не ответили вам в комментах, чего президенту-то сразу писать?» — такой подписью сопроводили фотографию авторы telegram-канал клуба. В самом эфире вопросы озвучены не были. Вопрос о периодическом отсутствии в пресс-центре «Трактора» зеленого чая обсуждается в местном сообществе спортивных журналистов уже несколько лет. Он успел стать своеобразным мемом, а журналиста Олесю Усову в шутку называют «амбассадором зеленого чая на всех аренах КХЛ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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