Челябинские журналисты написали Путину о чае в пресс-центре «Трактора». Фото

15 декабря 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Путина спросили о челябинском хоккее Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские журналисты пожаловались на прямую линию президента России что в пресс-центре хоккейного клуба «Трактор» нет зеленого чая. Фото с вопросом 15 декабря опубликовал официальный telegram-канал клуба. «Где зеленый чай в пресс-центре „Трактора?“ „Когда Рыкова поднимут в основу ‚Трактора?‘ ‚Когда начнет забивать Бурдасов?‘ Такие вопросы появлялись на мониторе с вопросами жителей страны в ходе прошедшей 14 декабря пресс-конференции. «Ну, не ответили вам в комментах, чего президенту-то сразу писать?» — такой подписью сопроводили фотографию авторы telegram-канал клуба. В самом эфире вопросы озвучены не были. Вопрос о периодическом отсутствии в пресс-центре «Трактора» зеленого чая обсуждается в местном сообществе спортивных журналистов уже несколько лет. Он успел стать своеобразным мемом, а журналиста Олесю Усову в шутку называют «амбассадором зеленого чая на всех аренах КХЛ». Тема периодического отсуствия зеленого чая в пресс-центре «Трактора» в среде спортивных журналистов обсуждается с 2021 года Фото: telegram-канал клуба «Трактор„https://t.me/za_TRAKTOR Болельщиков беспокоит судьба перспективной молодежи «Трактора» Фото: telegram-канал клуба «Трактор„https://t.me/za_TRAKTOR И причины голевой паузы капитана клуба Фото: telegram-канал клуба «Трактор„https://t.me/za_TRAKTOR

Челябинские журналисты пожаловались на прямую линию президента России что в пресс-центре хоккейного клуба «Трактор» нет зеленого чая. Фото с вопросом 15 декабря опубликовал официальный telegram-канал клуба. «Где зеленый чай в пресс-центре „Трактора?“ „Когда Рыкова поднимут в основу ‚Трактора?‘ ‚Когда начнет забивать Бурдасов?‘ Такие вопросы появлялись на мониторе с вопросами жителей страны в ходе прошедшей 14 декабря пресс-конференции. «Ну, не ответили вам в комментах, чего президенту-то сразу писать?» — такой подписью сопроводили фотографию авторы telegram-канал клуба. В самом эфире вопросы озвучены не были. Вопрос о периодическом отсутствии в пресс-центре «Трактора» зеленого чая обсуждается в местном сообществе спортивных журналистов уже несколько лет. Он успел стать своеобразным мемом, а журналиста Олесю Усову в шутку называют «амбассадором зеленого чая на всех аренах КХЛ».