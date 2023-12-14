14 декабря 2023

Пермский губернатор Махонин помог с отправкой бойцам на СВО бронированного авто. Фото

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Официальное открытие выставки День инноваций Центрального военного округа. Екатеринбург, военная техника, военные, вооруженные силы, камуфляж
Пермские бойцы в Запорожье уже получили внедорожник Фото:
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Мобилизованные пермяки, принимающие участие в спецоперации, получили легкобронированный внедорожник отечественного производства. Помощь в предоставлении техники землякам оказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем аккаунте в Telegram он написал, что бойцы обратились к нему за помощью в ноябре.

«В ноябре получил письмо от мобилизованных земляков из войсковой части в Запорожье — просили помочь с поставкой автомобиля для выполнения задач СВО. Организовали встречу с супругой одного из командиров мотострелковой роты. Она, вместе с волонтерами, уже больше года помогает отправлять гуманитарные грузы в зону спецоперации. Договорились передать бойцам бронированный автомобиль, который поможет решать самые разные задачи на передовой», — отметил Махонин. Губернатор также добавил, что благодаря жителям Пермского края из региона в зону СВО уже отправлено больше 500 рейсов с грузом различного назначения.

В июне Махонин отчитался об отправке бойцам на фронт 10-ти легкобронированных автомобилей «Нива», которые были укомплектованы необходимым на грузом. А военнослужащим из пермского батальона «Молот» передали квадроцикл и больше 100 коробок с инструментом, генераторами, лекарствами, печками, масксетями и другим.

Пермяки поблагодарили земляков за предоставленный автомобиль
Пермяки поблагодарили земляков за предоставленный автомобиль
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Мобилизованные пермяки, принимающие участие в спецоперации, получили легкобронированный внедорожник отечественного производства. Помощь в предоставлении техники землякам оказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем аккаунте в Telegram он написал, что бойцы обратились к нему за помощью в ноябре. «В ноябре получил письмо от мобилизованных земляков из войсковой части в Запорожье — просили помочь с поставкой автомобиля для выполнения задач СВО. Организовали встречу с супругой одного из командиров мотострелковой роты. Она, вместе с волонтерами, уже больше года помогает отправлять гуманитарные грузы в зону спецоперации. Договорились передать бойцам бронированный автомобиль, который поможет решать самые разные задачи на передовой», — отметил Махонин. Губернатор также добавил, что благодаря жителям Пермского края из региона в зону СВО уже отправлено больше 500 рейсов с грузом различного назначения. В июне Махонин отчитался об отправке бойцам на фронт 10-ти легкобронированных автомобилей «Нива», которые были укомплектованы необходимым на грузом. А военнослужащим из пермского батальона «Молот» передали квадроцикл и больше 100 коробок с инструментом, генераторами, лекарствами, печками, масксетями и другим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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