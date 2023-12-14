Пермский губернатор Махонин помог с отправкой бойцам на СВО бронированного авто. Фото

15 декабря 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Пермские бойцы в Запорожье уже получили внедорожник Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные пермяки, принимающие участие в спецоперации, получили легкобронированный внедорожник отечественного производства. Помощь в предоставлении техники землякам оказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем аккаунте в Telegram он написал, что бойцы обратились к нему за помощью в ноябре. «В ноябре получил письмо от мобилизованных земляков из войсковой части в Запорожье — просили помочь с поставкой автомобиля для выполнения задач СВО. Организовали встречу с супругой одного из командиров мотострелковой роты. Она, вместе с волонтерами, уже больше года помогает отправлять гуманитарные грузы в зону спецоперации. Договорились передать бойцам бронированный автомобиль, который поможет решать самые разные задачи на передовой», — отметил Махонин. Губернатор также добавил, что благодаря жителям Пермского края из региона в зону СВО уже отправлено больше 500 рейсов с грузом различного назначения. В июне Махонин отчитался об отправке бойцам на фронт 10-ти легкобронированных автомобилей «Нива», которые были укомплектованы необходимым на грузом. А военнослужащим из пермского батальона «Молот» передали квадроцикл и больше 100 коробок с инструментом, генераторами, лекарствами, печками, масксетями и другим. Пермяки поблагодарили земляков за предоставленный автомобиль Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина, https://t.me/mahonin59/4413

Мобилизованные пермяки, принимающие участие в спецоперации, получили легкобронированный внедорожник отечественного производства. Помощь в предоставлении техники землякам оказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. В своем аккаунте в Telegram он написал, что бойцы обратились к нему за помощью в ноябре. «В ноябре получил письмо от мобилизованных земляков из войсковой части в Запорожье — просили помочь с поставкой автомобиля для выполнения задач СВО. Организовали встречу с супругой одного из командиров мотострелковой роты. Она, вместе с волонтерами, уже больше года помогает отправлять гуманитарные грузы в зону спецоперации. Договорились передать бойцам бронированный автомобиль, который поможет решать самые разные задачи на передовой», — отметил Махонин. Губернатор также добавил, что благодаря жителям Пермского края из региона в зону СВО уже отправлено больше 500 рейсов с грузом различного назначения. В июне Махонин отчитался об отправке бойцам на фронт 10-ти легкобронированных автомобилей «Нива», которые были укомплектованы необходимым на грузом. А военнослужащим из пермского батальона «Молот» передали квадроцикл и больше 100 коробок с инструментом, генераторами, лекарствами, печками, масксетями и другим.