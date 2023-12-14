В Челябинске скопились очереди на зарядку аккумуляторов после аномальных морозов

15 декабря 2023 в 15:14 Размер текста - 17 +

В морозы аккумуляторы автомобилей разряжаются намного быстрее Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске после аномальных морозов в специализированных центрах, занимающихся зарядкой автомобильных аккумуляторов, скопились очереди. Эту информацию 15 декабря корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники таких центров. «К нам до понедельника, 18 января, можете даже не приезжать. Все занято. В понедельник, может быть, поток схлынет и тогда получится принять ваш аккумулятор на зарядку», — ответил корреспонденту агентства сотрудник одного из центров компании «Цефей». В другом центре также подтвердили, что раньше начала следующей недели зарядить аккумулятор не получится. Стоимость услуги по зарядке аккумуляторов — от 390 рублей. Услуга стала востребованной после сильных морозов, которые пришли в регион 7 декабря и начали ослабевать лишь 14-го. Множество автолюбителей в 30 — 40-градусные морозы не смогли завести машины и оставили их стоять во дворах, воспользовавшись услугами такси и общественного транспорта. В итоге аккумуляторы автомобилей разрядились. Когда стало теплее, автовладельцы, у которых нет собственного зарядного устройства, массово отправились в фирмы, занимающиеся зарядкой аккумуляторов. Это и стало причиной ажиотажа.

В Челябинске после аномальных морозов в специализированных центрах, занимающихся зарядкой автомобильных аккумуляторов, скопились очереди. Эту информацию 15 декабря корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники таких центров. «К нам до понедельника, 18 января, можете даже не приезжать. Все занято. В понедельник, может быть, поток схлынет и тогда получится принять ваш аккумулятор на зарядку», — ответил корреспонденту агентства сотрудник одного из центров компании «Цефей». В другом центре также подтвердили, что раньше начала следующей недели зарядить аккумулятор не получится. Стоимость услуги по зарядке аккумуляторов — от 390 рублей. Услуга стала востребованной после сильных морозов, которые пришли в регион 7 декабря и начали ослабевать лишь 14-го. Множество автолюбителей в 30 — 40-градусные морозы не смогли завести машины и оставили их стоять во дворах, воспользовавшись услугами такси и общественного транспорта. В итоге аккумуляторы автомобилей разрядились. Когда стало теплее, автовладельцы, у которых нет собственного зарядного устройства, массово отправились в фирмы, занимающиеся зарядкой аккумуляторов. Это и стало причиной ажиотажа.