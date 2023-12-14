14 декабря 2023

В Челябинске скопились очереди на зарядку аккумуляторов после аномальных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Морозы. Курган, зима, мороз, сел аккумулятор, машина не завелась
В морозы аккумуляторы автомобилей разряжаются намного быстрее Фото:

В Челябинске после аномальных морозов в специализированных центрах, занимающихся зарядкой автомобильных аккумуляторов, скопились очереди. Эту информацию 15 декабря корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники таких центров.

«К нам до понедельника, 18 января, можете даже не приезжать. Все занято. В понедельник, может быть, поток схлынет и тогда получится принять ваш аккумулятор на зарядку», — ответил корреспонденту агентства сотрудник одного из центров компании «Цефей».

В другом центре также подтвердили, что раньше начала следующей недели зарядить аккумулятор не получится. Стоимость услуги по зарядке аккумуляторов — от 390 рублей.

Услуга стала востребованной после сильных морозов, которые пришли в регион 7 декабря и начали ослабевать лишь 14-го. Множество автолюбителей в 30 — 40-градусные морозы не смогли завести машины и оставили их стоять во дворах, воспользовавшись услугами такси и общественного транспорта. В итоге аккумуляторы автомобилей разрядились. Когда стало теплее, автовладельцы, у которых нет собственного зарядного устройства, массово отправились в фирмы, занимающиеся зарядкой аккумуляторов. Это и стало причиной ажиотажа.

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В Челябинске после аномальных морозов в специализированных центрах, занимающихся зарядкой автомобильных аккумуляторов, скопились очереди. Эту информацию 15 декабря корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники таких центров. «К нам до понедельника, 18 января, можете даже не приезжать. Все занято. В понедельник, может быть, поток схлынет и тогда получится принять ваш аккумулятор на зарядку», — ответил корреспонденту агентства сотрудник одного из центров компании «Цефей». В другом центре также подтвердили, что раньше начала следующей недели зарядить аккумулятор не получится. Стоимость услуги по зарядке аккумуляторов — от 390 рублей. Услуга стала востребованной после сильных морозов, которые пришли в регион 7 декабря и начали ослабевать лишь 14-го. Множество автолюбителей в 30 — 40-градусные морозы не смогли завести машины и оставили их стоять во дворах, воспользовавшись услугами такси и общественного транспорта. В итоге аккумуляторы автомобилей разрядились. Когда стало теплее, автовладельцы, у которых нет собственного зарядного устройства, массово отправились в фирмы, занимающиеся зарядкой аккумуляторов. Это и стало причиной ажиотажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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