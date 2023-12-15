Во всех районах Челябинска начали заливать хоккейные площадки во дворах. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город карантин Курган, корт во дворе, дворовый хоккей
Корты во дворах начали заливать позже из-за сильных морозов Фото:

В Челябинске начали готовиться к хоккейному сезону: во дворах многоэтажек во всех районах города заливаются хоккейные площадки. Всего в городе будет открыт 91 корт, сообщили 15 декабря в пресс-службе мэрии.

«Начали заливку дворовых хоккейных кортов. Из-за критически низких температур график работ пришлось немного сдвинуть. Всего в Челябинске в 2023 году заливаем 91 „коробку“», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации отметили, что в 2023 году по просьбам жителей были построены три новых корта возле домов по улицам Корабельной, Коммунистической, Барбюса. На данный момент уже готовы для катания 22 «коробки», на 33 начата заливка.

Традиционно больше всего хоккейных «коробок» будет залито в Тракторозаводском и Курчатовском районах города — 19 кортов. Вторым по численности спортивных площадок станет Советский район, где будет запущено 12 хоккейных площадок. По девять «коробок» появятся в Центральном Калининском и Металлургическом районах города.

В 2023 году по просьбам жителей были построены три новых корта
В 2023 году по просьбам жителей были построены три новых корта
Фото:
На данный момент уже готовы для катания 22 коробки, а на 33 заливка уже начата
На данный момент уже готовы для катания 22 коробки, а на 33 заливка уже начата
Фото:
Традиционно больше всего хоккейных коробок будет залито в Тракторозаводском и Курчатовском районах города
Традиционно больше всего хоккейных коробок будет залито в Тракторозаводском и Курчатовском районах города
Фото:

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В Челябинске начали готовиться к хоккейному сезону: во дворах многоэтажек во всех районах города заливаются хоккейные площадки. Всего в городе будет открыт 91 корт, сообщили 15 декабря в пресс-службе мэрии. «Начали заливку дворовых хоккейных кортов. Из-за критически низких температур график работ пришлось немного сдвинуть. Всего в Челябинске в 2023 году заливаем 91 „коробку“», — рассказали в пресс-службе мэрии. В горадминистрации отметили, что в 2023 году по просьбам жителей были построены три новых корта возле домов по улицам Корабельной, Коммунистической, Барбюса. На данный момент уже готовы для катания 22 «коробки», на 33 начата заливка. Традиционно больше всего хоккейных «коробок» будет залито в Тракторозаводском и Курчатовском районах города — 19 кортов. Вторым по численности спортивных площадок станет Советский район, где будет запущено 12 хоккейных площадок. По девять «коробок» появятся в Центральном Калининском и Металлургическом районах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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