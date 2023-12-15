Корты во дворах начали заливать позже из-за сильных морозов Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Челябинске начали готовиться к хоккейному сезону: во дворах многоэтажек во всех районах города заливаются хоккейные площадки. Всего в городе будет открыт 91 корт, сообщили 15 декабря в пресс-службе мэрии.

«Начали заливку дворовых хоккейных кортов. Из-за критически низких температур график работ пришлось немного сдвинуть. Всего в Челябинске в 2023 году заливаем 91 „коробку“», — рассказали в пресс-службе мэрии.

В горадминистрации отметили, что в 2023 году по просьбам жителей были построены три новых корта возле домов по улицам Корабельной, Коммунистической, Барбюса. На данный момент уже готовы для катания 22 «коробки», на 33 начата заливка.

Традиционно больше всего хоккейных «коробок» будет залито в Тракторозаводском и Курчатовском районах города — 19 кортов. Вторым по численности спортивных площадок станет Советский район, где будет запущено 12 хоккейных площадок. По девять «коробок» появятся в Центральном Калининском и Металлургическом районах города.

В 2023 году по просьбам жителей были построены три новых корта Фото: Администрация города Челябинска

На данный момент уже готовы для катания 22 коробки, а на 33 заливка уже начата Фото: Администрация города Челябинска