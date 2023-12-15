Пермяка, разместившего «Розу ветров», наказали за пропаганду АУЕ*

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Суд оштрафовал пермяка за пост в соцсети Фото:

Суд оштрафовал пермяка за пропаганду признанного в России экстремистским и запрещенным движения АУЕ. Поводом стал пост в соцсети с изображением «Розы ветров», рассказали в Пермском краевом суде.

«Житель Перми в открытом доступе разместил на своей странице „ВКонтакте“ изображение мальчика с нанесенными на теле изображениями восьмиконечных звезд с черными и белыми вставками в каждом луче („Роза ветров“). За это его привлекли к административной ответственности», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Нарушителю придется заплатить тысячу рублей штрафа.

В суде пояснили, что «Роза ветров» является одним из символов международного общественного движения «А.У.Е» (Арестантское уголовное единство). Оно было признано экстремистским на территории Российской Федерации по решению Верховного суда в 2020 году.

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Суд оштрафовал пермяка за пропаганду признанного в России экстремистским и запрещенным движения АУЕ. Поводом стал пост в соцсети с изображением «Розы ветров», рассказали в Пермском краевом суде. «Житель Перми в открытом доступе разместил на своей странице „ВКонтакте“ изображение мальчика с нанесенными на теле изображениями восьмиконечных звезд с черными и белыми вставками в каждом луче („Роза ветров“). За это его привлекли к административной ответственности», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Нарушителю придется заплатить тысячу рублей штрафа. В суде пояснили, что «Роза ветров» является одним из символов международного общественного движения «А.У.Е» (Арестантское уголовное единство). Оно было признано экстремистским на территории Российской Федерации по решению Верховного суда в 2020 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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