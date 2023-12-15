Пермяка, разместившего «Розу ветров», наказали за пропаганду АУЕ*

Суд оштрафовал пермяка за пост в соцсети Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Суд оштрафовал пермяка за пропаганду признанного в России экстремистским и запрещенным движения АУЕ. Поводом стал пост в соцсети с изображением «Розы ветров», рассказали в Пермском краевом суде.

«Житель Перми в открытом доступе разместил на своей странице „ВКонтакте“ изображение мальчика с нанесенными на теле изображениями восьмиконечных звезд с черными и белыми вставками в каждом луче („Роза ветров“). За это его привлекли к административной ответственности», — говорится на странице суда в соцсети «ВКонтакте». Нарушителю придется заплатить тысячу рублей штрафа.

В суде пояснили, что «Роза ветров» является одним из символов международного общественного движения «А.У.Е» (Арестантское уголовное единство). Оно было признано экстремистским на территории Российской Федерации по решению Верховного суда в 2020 году.