Челябинские рыбоводы получили икру лососевых рыб

Из 100 миллиона икринок выйдут личинки для зарыбления водоемов Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области рыбоводы получили икру рыб отряда лососевых и заложили ее на инкубацию до мая. Как URA.RU рассказал директор Чебаркульского рыбозавода Евгений Рындин, икру самки рыб семейства сиговых, относящихся к лососевым, сметали в ноябре и декабре.

«Нерест прошел в ноябре и декабре. Со своих ремонтно-маточных стад получили икру, оплодотворили и заложили в колбы на инкубацию до мая», — пояснил Рындин.

После весеннего выклева личинок поголовье используют для зарыбления водоемов. В настоящий момент в цехе развиваются эмбрионы из 100 миллионов икринок рыжеватого оттенка. Инкубация в колбе Вейса ведется в воде с постоянным вращением, чтобы условия роста соответствовали природным.

Отход, то есть потери, на рыбозаводе обычно составляют 10%. В водоемах, где на развитие мальков влияет ряд факторов и есть много естественных врагов, основная часть эмбрионов погибает. При этом в челябинских водоемах некоторые виды, например, пелядь, вообще не нерестятся. В немногих водоемах встречается сиг.

Основную часть личинок сотрудники рыбозавода выпустят в водоемы самостоятельно. Остатки реализуют другим хозяйствам для подобного зарыбления.