Путин отметил важную роль железных дорог в военной сфере

Путин: РЖД надежно обеспечивают воинские перевозки
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Виды города. Кунгур, кунгур, железная дорога, трансиб, станция кунгур
Российские железные дороги справляются с высокой нагрузкой, сказал Владимир Путин Фото:
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Российские железные дороги играют важную роль в военных поставках, они успешно справляются с большой нагрузкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД».

«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция встречи шла по телеканалу «Россия 24». Глава РФ добавил, что в прошлом году РЖД смогли в короткие сроки перестроить свою работу и увеличить грузопоток в российские регионы, что особо важно в условиях санкционного давления.

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Российские железные дороги играют важную роль в военных поставках, они успешно справляются с большой нагрузкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД». «Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция встречи шла по телеканалу «Россия 24». Глава РФ добавил, что в прошлом году РЖД смогли в короткие сроки перестроить свою работу и увеличить грузопоток в российские регионы, что особо важно в условиях санкционного давления.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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