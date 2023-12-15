Путин отметил важную роль железных дорог в военной сфере

Российские железные дороги играют важную роль в военных поставках, они успешно справляются с большой нагрузкой. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время общения с представителями ОАО «РЖД».
«Особо отмечу, что наши железные дороги успешно справляются с возросшей нагрузкой на южном и юго-западном направлении, надежно обеспечивают воинские перевозки, поставки сырья, комплектующих на оборонные предприятия», — сказал Владимир Путин. Прямая трансляция встречи шла по телеканалу «Россия 24». Глава РФ добавил, что в прошлом году РЖД смогли в короткие сроки перестроить свою работу и увеличить грузопоток в российские регионы, что особо важно в условиях санкционного давления.
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