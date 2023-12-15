Прокуратура требует запретит видео матери и сына Яшиных за нравственный вред населению Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Советском райсуде Челябинска рассматривается иск прокуратуры к семье блогеров Людмилы и Андрея Яшиных, известных зрителям как Гобзавр и Людмурик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура района выявлен деструктивный контент, причиняющий вред моральному и нравственному развитию. По результатам проверки принято решение направить иск о признании информации запрещенной», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Если канал закроют, мать с сыном не планируют прекращать блогерскую деятельность, сообщил Яшин telegram-каналу Shot. Мужчина отметил, что в таком случае они сменят формат эфиров, прекратив распивать алкоголь и нецензурно выражаться на камеру.

Общественность и силовые органы заинтересовались Яшиными в 2019 году. Тогда сын избил мать в прямом эфире. Блогер принес публичные извинения. На реакцию прокуратуры повлияло и другие «выступления» Гобзавра и Людмурика: сын с матерью целовались друг с другом, устраивали перепалки и выпивали за донаты от подписчиков.