Иск к семье блогеров Гобзавра и Людмурика рассматривается в челябинском суде. Видео

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, прокурор, приговор, закон, обвинение, преступление, правосудие, суд
Прокуратура требует запретит видео матери и сына Яшиных за нравственный вред населению Фото:

В Советском райсуде Челябинска рассматривается иск прокуратуры к семье блогеров Людмилы и Андрея Яшиных, известных зрителям как Гобзавр и Людмурик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура района выявлен деструктивный контент, причиняющий вред моральному и нравственному развитию. По результатам проверки принято решение направить иск о признании информации запрещенной», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

Если канал закроют, мать с сыном не планируют прекращать блогерскую деятельность, сообщил Яшин telegram-каналу Shot. Мужчина отметил, что в таком случае они сменят формат эфиров, прекратив распивать алкоголь и нецензурно выражаться на камеру.

Общественность и силовые органы заинтересовались Яшиными в 2019 году. Тогда сын избил мать в прямом эфире. Блогер принес публичные извинения. На реакцию прокуратуры повлияло и другие «выступления» Гобзавра и Людмурика: сын с матерью целовались друг с другом, устраивали перепалки и выпивали за донаты от подписчиков.

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В Советском райсуде Челябинска рассматривается иск прокуратуры к семье блогеров Людмилы и Андрея Яшиных, известных зрителям как Гобзавр и Людмурик. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура района выявлен деструктивный контент, причиняющий вред моральному и нравственному развитию. По результатам проверки принято решение направить иск о признании информации запрещенной», — сообщили URA.RU в прокуратуре. Если канал закроют, мать с сыном не планируют прекращать блогерскую деятельность, сообщил Яшин telegram-каналу Shot. Мужчина отметил, что в таком случае они сменят формат эфиров, прекратив распивать алкоголь и нецензурно выражаться на камеру. Общественность и силовые органы заинтересовались Яшиными в 2019 году. Тогда сын избил мать в прямом эфире. Блогер принес публичные извинения. На реакцию прокуратуры повлияло и другие «выступления» Гобзавра и Людмурика: сын с матерью целовались друг с другом, устраивали перепалки и выпивали за донаты от подписчиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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