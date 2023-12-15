Пожарные прибыли, когда на улице уже стемнело Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В селе Миасском под Челябинском огонь уничтожил дом на двух хозяев. В гараже едва не взорвался автомобиль с газовым баллоном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области вечером 15 декабря.

«В настоящее время огнеборцы Копейского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в селе Миасское. Горит жилой дом на двух хозяев. Также огонь охватил гараж, в котором находился автомобиль на газовом оборудовании, произошла разгерметизация баллона», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что пострадавших в огне нет. Для установления причины возгорания к месту следуют сотрудники отделения дознания.

Миасское — райцентр Красноармейского района, который с востока примыкает к Челябинску. Многие жители Миасского трудятся в областном центре.

Огнеборцы спасли людей, но не их дом и имущество Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области