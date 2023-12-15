В селе Миасском под Челябинском пожар оставил без жилья две семьи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в промзоне на Троицком тракте. Челябинск, мчс, дым, пожар, чп, огонь, чс
Пожарные прибыли, когда на улице уже стемнело Фото:

В селе Миасском под Челябинском огонь уничтожил дом на двух хозяев. В гараже едва не взорвался автомобиль с газовым баллоном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области вечером 15 декабря.

«В настоящее время огнеборцы Копейского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в селе Миасское. Горит жилой дом на двух хозяев. Также огонь охватил гараж, в котором находился автомобиль на газовом оборудовании, произошла разгерметизация баллона», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что пострадавших в огне нет. Для установления причины возгорания к месту следуют сотрудники отделения дознания.

Миасское — райцентр Красноармейского района, который с востока примыкает к Челябинску. Многие жители Миасского трудятся в областном центре.

Огнеборцы спасли людей, но не их дом и имущество
Огнеборцы спасли людей, но не их дом и имущество
Фото:
На вызов приехали пожарные Копейска
На вызов приехали пожарные Копейска
Фото:

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Миасском под Челябинском огонь уничтожил дом на двух хозяев. В гараже едва не взорвался автомобиль с газовым баллоном, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области вечером 15 декабря. «В настоящее время огнеборцы Копейского пожарно-спасательного гарнизона работают на тушении пожара в селе Миасское. Горит жилой дом на двух хозяев. Также огонь охватил гараж, в котором находился автомобиль на газовом оборудовании, произошла разгерметизация баллона», — сообщили в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что пострадавших в огне нет. Для установления причины возгорания к месту следуют сотрудники отделения дознания. Миасское — райцентр Красноармейского района, который с востока примыкает к Челябинску. Многие жители Миасского трудятся в областном центре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...