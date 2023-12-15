В лобовом ДТП возле Челябинска погиб 19-летний парень. Фото

16 декабря 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

Смертельное ДТП на объездной Челябинска произошло утром 16 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Сосновском районе Челябинской области в ДТП, которое произошло 16 декабря утром, погиб 19-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Сосновском районе, [которое произошло] сегодня [16 декабря] около 10:00 на 30 км автодороги Западный обход города Челябинска. <…> В результате ДТП <…> молодой человек 2004 года рождения, от полученных травм скончался в больнице», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной версии, 46-летняя водитель автомобиля марки «Nissan Almera» при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной ВАЗ 21074. 19-летний пассажир отечественного автомобиля погиб. О состоянии других участников ДТП не сообщается. Пассажир отечественного автомобиля скончался в больнице Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции Челябинской области Водитель автомобиля «Nissan Almera» пошла на обгон в месте, где это разрешено Фото предоставлено пресс-службой Управления Госавтоинспекции Челябинской области

В Сосновском районе Челябинской области в ДТП, которое произошло 16 декабря утром, погиб 19-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Сосновском районе, [которое произошло] сегодня [16 декабря] около 10:00 на 30 км автодороги Западный обход города Челябинска. <…> В результате ДТП <…> молодой человек 2004 года рождения, от полученных травм скончался в больнице», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной версии, 46-летняя водитель автомобиля марки «Nissan Almera» при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной ВАЗ 21074. 19-летний пассажир отечественного автомобиля погиб. О состоянии других участников ДТП не сообщается.