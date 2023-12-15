15 декабря 2023

В лобовом ДТП возле Челябинска погиб 19-летний парень. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, ваз, жигули, руль, дтп, брошенный автомобиль, авария
Смертельное ДТП на объездной Челябинска произошло утром 16 декабря Фото:

В Сосновском районе Челябинской области в ДТП, которое произошло 16 декабря утром, погиб 19-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции.

«Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Сосновском районе, [которое произошло] сегодня [16 декабря] около 10:00 на 30 км автодороги Западный обход города Челябинска. <…> В результате ДТП <…> молодой человек 2004 года рождения, от полученных травм скончался в больнице», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

По предварительной версии, 46-летняя водитель автомобиля марки «Nissan Almera» при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной ВАЗ 21074. 19-летний пассажир отечественного автомобиля погиб. О состоянии других участников ДТП не сообщается.

Пассажир отечественного автомобиля скончался в больнице
Пассажир отечественного автомобиля скончался в больнице
Водитель автомобиля «Nissan Almera» пошла на обгон в месте, где это разрешено
Водитель автомобиля «Nissan Almera» пошла на обгон в месте, где это разрешено

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В Сосновском районе Челябинской области в ДТП, которое произошло 16 декабря утром, погиб 19-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции. «Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Сосновском районе, [которое произошло] сегодня [16 декабря] около 10:00 на 30 км автодороги Западный обход города Челябинска. <…> В результате ДТП <…> молодой человек 2004 года рождения, от полученных травм скончался в больнице», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. По предварительной версии, 46-летняя водитель автомобиля марки «Nissan Almera» при обгоне выехала на встречную полосу, где столкнулась с машиной ВАЗ 21074. 19-летний пассажир отечественного автомобиля погиб. О состоянии других участников ДТП не сообщается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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