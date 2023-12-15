Школьникам ХМАО отменили уроки второй смены из-за морозов

В некоторых населенных пунктах Ханты-Мансийского автономного округа 16 декабря из-за морозов отменены занятия у школьников второй смены. Согласно данным на портале «Госуслуги», дома останутся преимущественно ученики начальной школы.
«Занятия второй смены с 1-й по 4-й отменяются. На момент объявления: температура -27.8 градусов, ветер 2 м/с», — указано в информационном сообщении.
Занятия отменены у начальных классов школьников Лангепаса, Мегиона, Нефтеюганска, Сургута, Ваховска, деревни Вата, Каюкова, Высокий Мыс, Зайцева Речка, Нижнесортымского, Солнечного, Сорума, Сосновки, Барсово, Белого Яра, Излучинска. Ученики с 1-й по 8-й класс в Когалыме, Покачах, Радужном, Руссинской, Агане, Федоровском и Тром-Агане также остались дома.
Утром 16 декабря в ХМАО отмена занятий первой смены коснулась только учеников начальной школы. Дома остались школьники Когалыма, Покачей и Радужного.
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