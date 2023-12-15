Бастрыкин требует расселить челябинский дом, где проживает 109-летняя женщина

16 декабря 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин требует принять меры для восстановления прав жильцов Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело и принять меры по восстановлению прав людей, в том числе 109-летней женщины, проживающих в аварийном доме на улице Неймана в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в городе Челябинске. <…> Жильцы, в том числе 109-летняя женщина, вынуждены проживать в небезопасных условиях», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В многоквартирном доме по улице Неймана, построенном 75 лет назад, нет централизованного отопления и газоснабжения. Два года назад дом признали аварийным. Расселять его планируют не раньше 2031 года. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по обращению организованы две процессуальные проверки. По одной в возбуждении дела отказано. Бастрыкин требует от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина возбудить уголовное дело, предоставить доклад о ходе его расследования. Также принять меры для восстановления прав жильцов.

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело и принять меры по восстановлению прав людей, в том числе 109-летней женщины, проживающих в аварийном доме на улице Неймана в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в городе Челябинске. <…> Жильцы, в том числе 109-летняя женщина, вынуждены проживать в небезопасных условиях», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В многоквартирном доме по улице Неймана, построенном 75 лет назад, нет централизованного отопления и газоснабжения. Два года назад дом признали аварийным. Расселять его планируют не раньше 2031 года. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по обращению организованы две процессуальные проверки. По одной в возбуждении дела отказано. Бастрыкин требует от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина возбудить уголовное дело, предоставить доклад о ходе его расследования. Также принять меры для восстановления прав жильцов.