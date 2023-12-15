15 декабря 2023

Бастрыкин требует расселить челябинский дом, где проживает 109-летняя женщина

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин требует принять меры для восстановления прав жильцов Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело и принять меры по восстановлению прав людей, в том числе 109-летней женщины, проживающих в аварийном доме на улице Неймана в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в городе Челябинске. <…> Жильцы, в том числе 109-летняя женщина, вынуждены проживать в небезопасных условиях», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

В многоквартирном доме по улице Неймана, построенном 75 лет назад, нет централизованного отопления и газоснабжения. Два года назад дом признали аварийным. Расселять его планируют не раньше 2031 года.

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по обращению организованы две процессуальные проверки. По одной в возбуждении дела отказано. Бастрыкин требует от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина возбудить уголовное дело, предоставить доклад о ходе его расследования. Также принять меры для восстановления прав жильцов.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует возбудить уголовное дело и принять меры по восстановлению прав людей, в том числе 109-летней женщины, проживающих в аварийном доме на улице Неймана в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о непринятии мер к расселению аварийного дома в городе Челябинске. <…> Жильцы, в том числе 109-летняя женщина, вынуждены проживать в небезопасных условиях», — уточняет пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В многоквартирном доме по улице Неймана, построенном 75 лет назад, нет централизованного отопления и газоснабжения. Два года назад дом признали аварийным. Расселять его планируют не раньше 2031 года. В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Челябинской области по обращению организованы две процессуальные проверки. По одной в возбуждении дела отказано. Бастрыкин требует от исполняющего обязанности руководителя регионального ведомства Алексея Колбасина возбудить уголовное дело, предоставить доклад о ходе его расследования. Также принять меры для восстановления прав жильцов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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