Мужчина из ХМАО напал на отделение банка с топором по приказу мошенников

Житель Нижневартовска (ХМАО), напавший в пятницу 15 декабря на отделение банка с топором, пошел на это по приказу мошенников. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что днем югорчанин перевел пять миллионов рублей лжесотрудникам ФСБ, а вечером они сказали ему напасть на отделение в обмен на похищенные деньги.
«Житель Нижневартовска днем 15 декабря перевел мошенникам пять миллионов рублей. Вечером ему позвонили лжесотрудники ФСБ и пообещали вернуть похищенное, если он поможет им раскрыть банду. Для этого мужчине нужно было напасть на банк. В обмен пострадавший получит награду и свои средства», — сообщил URA.RU источник.
В момент нападения югорчанин разговаривал по видео с мошенниками. Они вели его в отделение банка и давали инструкции.
В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на нападавшего завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Нападение было совершено на отделение банка по улице 60 лет Октября. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.
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