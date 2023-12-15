15 декабря 2023

Мужчина из ХМАО напал на отделение банка с топором по приказу мошенников

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
В момент нападения мужчину по видеозвонку вели лжесотрудники ФСБ Фото:

Житель Нижневартовска (ХМАО), напавший в пятницу 15 декабря на отделение банка с топором, пошел на это по приказу мошенников. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что днем югорчанин перевел пять миллионов рублей лжесотрудникам ФСБ, а вечером они сказали ему напасть на отделение в обмен на похищенные деньги.

«Житель Нижневартовска днем 15 декабря перевел мошенникам пять миллионов рублей. Вечером ему позвонили лжесотрудники ФСБ и пообещали вернуть похищенное, если он поможет им раскрыть банду. Для этого мужчине нужно было напасть на банк. В обмен пострадавший получит награду и свои средства», — сообщил URA.RU источник.

В момент нападения югорчанин разговаривал по видео с мошенниками. Они вели его в отделение банка и давали инструкции.

В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на нападавшего завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде.

Нападение было совершено на отделение банка по улице 60 лет Октября. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.

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Житель Нижневартовска (ХМАО), напавший в пятницу 15 декабря на отделение банка с топором, пошел на это по приказу мошенников. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что днем югорчанин перевел пять миллионов рублей лжесотрудникам ФСБ, а вечером они сказали ему напасть на отделение в обмен на похищенные деньги. «Житель Нижневартовска днем 15 декабря перевел мошенникам пять миллионов рублей. Вечером ему позвонили лжесотрудники ФСБ и пообещали вернуть похищенное, если он поможет им раскрыть банду. Для этого мужчине нужно было напасть на банк. В обмен пострадавший получит награду и свои средства», — сообщил URA.RU источник. В момент нападения югорчанин разговаривал по видео с мошенниками. Они вели его в отделение банка и давали инструкции. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на нападавшего завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Нападение было совершено на отделение банка по улице 60 лет Октября. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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