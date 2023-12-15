Мужчина из ХМАО напал на отделение банка с топором по приказу мошенников

16 декабря 2023 в 17:47 Размер текста - 17 +

В момент нападения мужчину по видеозвонку вели лжесотрудники ФСБ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО), напавший в пятницу 15 декабря на отделение банка с топором, пошел на это по приказу мошенников. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что днем югорчанин перевел пять миллионов рублей лжесотрудникам ФСБ, а вечером они сказали ему напасть на отделение в обмен на похищенные деньги. «Житель Нижневартовска днем 15 декабря перевел мошенникам пять миллионов рублей. Вечером ему позвонили лжесотрудники ФСБ и пообещали вернуть похищенное, если он поможет им раскрыть банду. Для этого мужчине нужно было напасть на банк. В обмен пострадавший получит награду и свои средства», — сообщил URA.RU источник. В момент нападения югорчанин разговаривал по видео с мошенниками. Они вели его в отделение банка и давали инструкции. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на нападавшего завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Нападение было совершено на отделение банка по улице 60 лет Октября. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.

Житель Нижневартовска (ХМАО), напавший в пятницу 15 декабря на отделение банка с топором, пошел на это по приказу мошенников. Источник URA.RU в силовых структурах сообщил, что днем югорчанин перевел пять миллионов рублей лжесотрудникам ФСБ, а вечером они сказали ему напасть на отделение в обмен на похищенные деньги. «Житель Нижневартовска днем 15 декабря перевел мошенникам пять миллионов рублей. Вечером ему позвонили лжесотрудники ФСБ и пообещали вернуть похищенное, если он поможет им раскрыть банду. Для этого мужчине нужно было напасть на банк. В обмен пострадавший получит награду и свои средства», — сообщил URA.RU источник. В момент нападения югорчанин разговаривал по видео с мошенниками. Они вели его в отделение банка и давали инструкции. В пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре корреспонденту URA.RU сообщили, что на нападавшего завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (Хулиганство). Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Нападение было совершено на отделение банка по улице 60 лет Октября. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали нарушителя. В результате инцидента никто не пострадал.