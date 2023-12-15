В ХМАО мужчина с топором ворвался в банк. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд руководителей города по социальным объектам. Курган, топор
В Нижневартовске мужчина напал на отделение банка с орудием, похожим на топор Фото:

Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Нижневартовске мужчину, который ворвался в банк с орудием, похожим на топор. Об этом сообщила полиция Югры в своем telegram-канале.

«Сегодня вечером в отделение банка по улице 60 лет Октября ворвался мужчина, вооружений предметом, похожим на топор. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Гражданин задержан», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют на месте причины происшествия.

По данным источника URA.RU из силовых структур, нападение на отделение банка совершил мужчина 1973 года рождения. При этом мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Сотрудники полиции и Росгвардии задержали в Нижневартовске мужчину, который ворвался в банк с орудием, похожим на топор. Об этом сообщила полиция Югры в своем telegram-канале. «Сегодня вечером в отделение банка по улице 60 лет Октября ворвался мужчина, вооружений предметом, похожим на топор. На место происшествия незамедлительно прибыли наряды патрульно-постовой службы полиции и Росгвардии. Гражданин задержан», — говорится в сообщении. В результате инцидента никто не пострадал. Следователи выясняют на месте причины происшествия. По данным источника URA.RU из силовых структур, нападение на отделение банка совершил мужчина 1973 года рождения. При этом мужчина не находился в состоянии алкогольного опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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