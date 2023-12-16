Два человека ранены при обстреле ВСУ курского села. Фото

16 декабря 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Пострадавшим оказана первая медицинская помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. В результате снаряды попали в жилой дом, было ранено двое мирных жителей. Их доставили в Суджанскую центральную районную больницу (ЦРБ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — пишет Старовойт у себя в telegram-канале . Он добавил, что пострадавшие были незамедлительно отправлены в Суджанскую ЦРБ. Им оказали первую помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Фото: telegram-канал Романа Старовойта Фото: telegram-канал Романа Старовойта Ранее ВСУ обстреляли пункт гуманитарной помощи в Херсонской области. В результате погибло двое мирных жителей. Еще двое человек и военные, которые помогали с разгрузкой товара, были ранены. На данный момент им оказывается медицинская помощь.

ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. В результате снаряды попали в жилой дом, было ранено двое мирных жителей. Их доставили в Суджанскую центральную районную больницу (ЦРБ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — пишет Старовойт у себя в telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были незамедлительно отправлены в Суджанскую ЦРБ. Им оказали первую помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Ранее ВСУ обстреляли пункт гуманитарной помощи в Херсонской области. В результате погибло двое мирных жителей. Еще двое человек и военные, которые помогали с разгрузкой товара, были ранены. На данный момент им оказывается медицинская помощь.