Два человека ранены при обстреле ВСУ курского села. Фото

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Пострадавшим оказана первая медицинская помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. В результате снаряды попали в жилой дом, было ранено двое мирных жителей. Их доставили в Суджанскую центральную районную больницу (ЦРБ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — пишет Старовойт у себя в telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были незамедлительно отправлены в Суджанскую ЦРБ. Им оказали первую помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

https://t.me/gubernator_46/4328
Фото:
https://t.me/gubernator_46/4328
Фото:

Ранее ВСУ обстреляли пункт гуманитарной помощи в Херсонской области. В результате погибло двое мирных жителей. Еще двое человек и военные, которые помогали с разгрузкой товара, были ранены. На данный момент им оказывается медицинская помощь.

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ВСУ обстреляли село Олешня в Суджанском районе Курской области. В результате снаряды попали в жилой дом, было ранено двое мирных жителей. Их доставили в Суджанскую центральную районную больницу (ЦРБ). Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. «Со стороны Украины обстреляно село Олешня в Суджанском районе. В результате попадания снаряда в жилой дом ранения получили двое местных жителей: мужчина и женщина», — пишет Старовойт у себя в telegram-канале. Он добавил, что пострадавшие были незамедлительно отправлены в Суджанскую ЦРБ. Им оказали первую помощь. На данный момент их жизни ничего не угрожает. Ранее ВСУ обстреляли пункт гуманитарной помощи в Херсонской области. В результате погибло двое мирных жителей. Еще двое человек и военные, которые помогали с разгрузкой товара, были ранены. На данный момент им оказывается медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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