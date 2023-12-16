ВСУ обстреляли пункт гумпомощи в Херсонской области, погибли двое людей

16 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Двое мирных жителей и некоторые военные ранены Фото: Sgt. Andy Martinez / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины с помощью ракет обстреляли пункт гуманитарной помощи Новая Маячка в Херсонской области. Было убито два мирных жителя, еще двое ранены. Также ранения получили военные, которые помогали с разгрузкой товара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — пишет Сальдо на канале . Известно, что погибли два мирных жителя. Еще двое людей и военные, которые помогали с разгрузкой товара, ранены. На данный момент раненым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по Приазовью и Крыму не менее 10-15 ракет. В том числе переделанные ракеты С200. Он также отметил, что над территорией Херсонской области были сбиты пять ракет. Владимир Сальдо заявил, что ПВО хорошо сработали.

Вооруженные силы Украины с помощью ракет обстреляли пункт гуманитарной помощи Новая Маячка в Херсонской области. Было убито два мирных жителя, еще двое ранены. Также ранения получили военные, которые помогали с разгрузкой товара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — пишет Сальдо на канале. Известно, что погибли два мирных жителя. Еще двое людей и военные, которые помогали с разгрузкой товара, ранены. На данный момент раненым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по Приазовью и Крыму не менее 10-15 ракет. В том числе переделанные ракеты С200. Он также отметил, что над территорией Херсонской области были сбиты пять ракет. Владимир Сальдо заявил, что ПВО хорошо сработали.