ВСУ обстреляли пункт гумпомощи в Херсонской области, погибли двое людей

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Двое мирных жителей и некоторые военные ранены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины с помощью ракет обстреляли пункт гуманитарной помощи Новая Маячка в Херсонской области. Было убито два мирных жителя, еще двое ранены. Также ранения получили военные, которые помогали с разгрузкой товара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — пишет Сальдо на канале. Известно, что погибли два мирных жителя. Еще двое людей и военные, которые помогали с разгрузкой товара, ранены.

На данный момент раненым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по Приазовью и Крыму не менее 10-15 ракет. В том числе переделанные ракеты С200. Он также отметил, что над территорией Херсонской области были сбиты пять ракет. Владимир Сальдо заявил, что ПВО хорошо сработали.

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Вооруженные силы Украины с помощью ракет обстреляли пункт гуманитарной помощи Новая Маячка в Херсонской области. Было убито два мирных жителя, еще двое ранены. Также ранения получили военные, которые помогали с разгрузкой товара. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. «Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку», — пишет Сальдо на канале. Известно, что погибли два мирных жителя. Еще двое людей и военные, которые помогали с разгрузкой товара, ранены. На данный момент раненым оказывается медицинская помощь. На месте происшествия работают оперативные службы. Ранее Сальдо сообщил, что ВСУ выпустили по Приазовью и Крыму не менее 10-15 ракет. В том числе переделанные ракеты С200. Он также отметил, что над территорией Херсонской области были сбиты пять ракет. Владимир Сальдо заявил, что ПВО хорошо сработали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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