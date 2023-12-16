Пермяки боролись за шесть млн рублей в финале чемпионата «Битва роботов». Фото

17 декабря 2023 в 08:26 Размер текста - 17 +

Финальные битвы роботов прошли в Москве 16 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU Команда из Перми приняла участие в финальной части чемпионата «Битва роботов» с призовым фондом в шесть млн рублей. По итогам первенства пермские робототехники не смогли завоевать призовые места и пробиться в суперфинал. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Промобот». «В Москве прошли финальные поединки чемпионата „Битва роботов“, где 16 команд сражались за призовой фонд в размере шести млн рублей, звание чемпиона и возможность выйти в суперфинал, который пройдет в 2024 году в рамках „Игр Будущего“. Первое место заняла команда „Roc“ из Китая, серебро досталось „DS Robotics“ из Индии, а третье место завоевала команда „ТурбоМехатроники“ из Москвы», — пояснили официальные партнеры турнира. Пермский край на соревновании представляла команда «Зверобой». Финальному этапу «Битвы роботов» предшествовало два отборочных первенства 16 сентября в Москве и 21 октября в Перми. Всего в чемпионате приняли участие 58 команд из 19 регионов РФ. Международную арену представляли робототехники из Казахстана, Китая, Индии и Турции. По распоряжению правительства с 2023 года «Битва роботов» будет проходить ежегодно. Пермская компания «Промобот» будет отвечать за техническую экспертизу проведения чемпионата. Соревнования проходят на специализированном ринге Фото: предоставлено пресс-службой «Промобот» Оценивается нанесенный роботам урон Фото: предоставлено пресс-службой «Промобот» Победители финальной стадии «Битвы робот» напрямую проходят в суперфинал Фото: предоставлено пресс-службой «Промобот»

Команда из Перми приняла участие в финальной части чемпионата «Битва роботов» с призовым фондом в шесть млн рублей. По итогам первенства пермские робототехники не смогли завоевать призовые места и пробиться в суперфинал. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба компании «Промобот». «В Москве прошли финальные поединки чемпионата „Битва роботов“, где 16 команд сражались за призовой фонд в размере шести млн рублей, звание чемпиона и возможность выйти в суперфинал, который пройдет в 2024 году в рамках „Игр Будущего“. Первое место заняла команда „Roc“ из Китая, серебро досталось „DS Robotics“ из Индии, а третье место завоевала команда „ТурбоМехатроники“ из Москвы», — пояснили официальные партнеры турнира. Пермский край на соревновании представляла команда «Зверобой». Финальному этапу «Битвы роботов» предшествовало два отборочных первенства 16 сентября в Москве и 21 октября в Перми. Всего в чемпионате приняли участие 58 команд из 19 регионов РФ. Международную арену представляли робототехники из Казахстана, Китая, Индии и Турции. По распоряжению правительства с 2023 года «Битва роботов» будет проходить ежегодно. Пермская компания «Промобот» будет отвечать за техническую экспертизу проведения чемпионата.