16 декабря 2023
15 декабря 2023

В ДТП на трассе М-5 в Челябинской области погиб водитель. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Смертельная авария произошла в 02:30 по местному времени Фото:

На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области 17 декабря погиб водитель Kia Rio. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по региону.

«На 1686 километре автодороги М5 „Урал“ погиб водитель, мужчина 1952 года рождения. Управляя Kia Rio он не выбрал безопасную скорость движения», — заявили в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель легковушки столкнулся со стоящим на проезжей части грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом. От полученных травм участник аварии скончался на месте.

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На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области 17 декабря погиб водитель Kia Rio. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по региону. «На 1686 километре автодороги М5 „Урал“ погиб водитель, мужчина 1952 года рождения. Управляя Kia Rio он не выбрал безопасную скорость движения», — заявили в Госавтоинспекции. В результате ДТП водитель легковушки столкнулся со стоящим на проезжей части грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом. От полученных травм участник аварии скончался на месте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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