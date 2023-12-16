Смертельная авария произошла в 02:30 по местному времени
На участке трассы М-5 «Урал» в Саткинском районе Челябинской области 17 декабря погиб водитель Kia Rio. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по региону.
«На 1686 километре автодороги М5 „Урал“ погиб водитель, мужчина 1952 года рождения. Управляя Kia Rio он не выбрал безопасную скорость движения», — заявили в Госавтоинспекции.
В результате ДТП водитель легковушки столкнулся со стоящим на проезжей части грузовым автомобилем Iveco с полуприцепом. От полученных травм участник аварии скончался на месте.
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