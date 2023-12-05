Путин поделился самым трогательным воспоминанием из детства. Видео

05 декабря 2023 в 21:00 Размер текста - 17 +

Президент России Владимир Путин вспомнил трогательную историю из детства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды в детстве его мама поставила в угол за проступок, но затем стала его целовать и простила. Он подчеркнул, что это самое трогательное воспоминание с того периода. «Это интимная вещь. Поставила мама меня в угол. И в течение времени спрашивала, буду ли я прощения просить. <…> Она начала меня целовать, вытащила из этого угла и этим вся история закончилась. Но как она это делала — это отдельный разговор», — рассказал Владимир Путин в ходе заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее Путин на встрече со школьниками во Владивостоке в сентябре 2021 года рассказал о своей главной детской мечте. По словам президента России, он хотел посвятить себя служению Отечеству. Так и получилось, отметил он.

Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды в детстве его мама поставила в угол за проступок, но затем стала его целовать и простила. Он подчеркнул, что это самое трогательное воспоминание с того периода. «Это интимная вещь. Поставила мама меня в угол. И в течение времени спрашивала, буду ли я прощения просить. <…> Она начала меня целовать, вытащила из этого угла и этим вся история закончилась. Но как она это делала — это отдельный разговор», — рассказал Владимир Путин в ходе заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее Путин на встрече со школьниками во Владивостоке в сентябре 2021 года рассказал о своей главной детской мечте. По словам президента России, он хотел посвятить себя служению Отечеству. Так и получилось, отметил он.