Путин поделился самым трогательным воспоминанием из детства. Видео

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Владимир Путин. AI Journey. Путешествие в мир искусственного интеллекта., путин владимир
Президент России Владимир Путин вспомнил трогательную историю из детства Фото:

Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды в детстве его мама поставила в угол за проступок, но затем стала его целовать и простила. Он подчеркнул, что это самое трогательное воспоминание с того периода.

«Это интимная вещь. Поставила мама меня в угол. И в течение времени спрашивала, буду ли я прощения просить. <…> Она начала меня целовать, вытащила из этого угла и этим вся история закончилась. Но как она это делала — это отдельный разговор», — рассказал Владимир Путин в ходе заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24».

Ранее Путин на встрече со школьниками во Владивостоке в сентябре 2021 года рассказал о своей главной детской мечте. По словам президента России, он хотел посвятить себя служению Отечеству. Так и получилось, отметил он.

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Президент России Владимир Путин вспомнил, как однажды в детстве его мама поставила в угол за проступок, но затем стала его целовать и простила. Он подчеркнул, что это самое трогательное воспоминание с того периода. «Это интимная вещь. Поставила мама меня в угол. И в течение времени спрашивала, буду ли я прощения просить. <…> Она начала меня целовать, вытащила из этого угла и этим вся история закончилась. Но как она это делала — это отдельный разговор», — рассказал Владимир Путин в ходе заседания совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. Трансляцию встречи проводит телеканал «Россия 24». Ранее Путин на встрече со школьниками во Владивостоке в сентябре 2021 года рассказал о своей главной детской мечте. По словам президента России, он хотел посвятить себя служению Отечеству. Так и получилось, отметил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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