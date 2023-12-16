Экс-владелец пермского завода-банкрота Поздеев досрочно вышел из колонии

17 декабря 2023 в 20:19 Размер текста - 17 +

Александра Поздеева осудили за уклонение от налогов и невыплату зарплат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший владелец обанкротившейся пермской компании «Западно-Уральский машиностроительный концерн» Александр Поздеев освободился из колонии условно-досрочно. Соответствующее ходатайство удовлетворил суд, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Поздеев освобожден из колонии условно-досрочно. Суд удовлетворил ходатайство в мае», — передает издание. Поздеева судили за уклонение от налогов и не выплаченную подчиненным зарплату. В августе 2021 он получил 3,5 года условно. Гособвинение запрашивало реальный срок. В ноябре того же года краевой суд изменил приговор и отправил бывшего главу концерна в колонию.

Бывший владелец обанкротившейся пермской компании «Западно-Уральский машиностроительный концерн» Александр Поздеев освободился из колонии условно-досрочно. Соответствующее ходатайство удовлетворил суд, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Поздеев освобожден из колонии условно-досрочно. Суд удовлетворил ходатайство в мае», — передает издание. Поздеева судили за уклонение от налогов и не выплаченную подчиненным зарплату. В августе 2021 он получил 3,5 года условно. Гособвинение запрашивало реальный срок. В ноябре того же года краевой суд изменил приговор и отправил бывшего главу концерна в колонию.