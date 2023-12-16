16 декабря 2023

Экс-владелец пермского завода-банкрота Поздеев досрочно вышел из колонии

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Александра Поздеева осудили за уклонение от налогов и невыплату зарплат Фото:

Бывший владелец обанкротившейся пермской компании «Западно-Уральский машиностроительный концерн» Александр Поздеев освободился из колонии условно-досрочно. Соответствующее ходатайство удовлетворил суд, пишет «Коммерсант-Прикамье».

«Поздеев освобожден из колонии условно-досрочно. Суд удовлетворил ходатайство в мае», — передает издание.

Поздеева судили за уклонение от налогов и не выплаченную подчиненным зарплату. В августе 2021 он получил 3,5 года условно. Гособвинение запрашивало реальный срок. В ноябре того же года краевой суд изменил приговор и отправил бывшего главу концерна в колонию.

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Бывший владелец обанкротившейся пермской компании «Западно-Уральский машиностроительный концерн» Александр Поздеев освободился из колонии условно-досрочно. Соответствующее ходатайство удовлетворил суд, пишет «Коммерсант-Прикамье». «Поздеев освобожден из колонии условно-досрочно. Суд удовлетворил ходатайство в мае», — передает издание. Поздеева судили за уклонение от налогов и не выплаченную подчиненным зарплату. В августе 2021 он получил 3,5 года условно. Гособвинение запрашивало реальный срок. В ноябре того же года краевой суд изменил приговор и отправил бывшего главу концерна в колонию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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