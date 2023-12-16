Экс-владелец пермского завода-банкрота Поздеев досрочно вышел из колонии

Александра Поздеева осудили за уклонение от налогов и невыплату зарплат
Бывший владелец обанкротившейся пермской компании «Западно-Уральский машиностроительный концерн» Александр Поздеев освободился из колонии условно-досрочно. Соответствующее ходатайство удовлетворил суд, пишет «Коммерсант-Прикамье».
«Поздеев освобожден из колонии условно-досрочно. Суд удовлетворил ходатайство в мае», — передает издание.
Поздеева судили за уклонение от налогов и не выплаченную подчиненным зарплату. В августе 2021 он получил 3,5 года условно. Гособвинение запрашивало реальный срок. В ноябре того же года краевой суд изменил приговор и отправил бывшего главу концерна в колонию.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.