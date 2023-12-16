В Челябинске продавцы готовятся взвинтить цены на новогодние деревья. Фото

17 декабря 2023 в 20:44 Размер текста - 17 +

Купить елку в Челябинске можно будет до 31 декабря Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске открылись елочные базары. По словам продавцов, торговля идет хорошо, но к 25 декабря они собираются резко повысить цены на хвойные деревья, передает корреспондент URA.RU. «Торговля пошла бойко. К 25 декабря поднимем цены на пихту и сосну в два раза. В основном упор делаем на сосны — средняя цена сейчас в пределах 700 рублей, но зависит от высоты дерева», — рассказал URA.RU продавец одного из рынков Челябинска, попросив не называть его имя. Торговец отметил, что уже десять лет занимается новогодними продажами хвойных. По его словам, в этом году елок у него мало — за ними пришлось ездить в Свердловскую область. Пихт практически нет, деревья пришлось везти из питомников Красноярского края. Также покупателям предлагают ветки пихты за 150 рублей. Елочные базары в Челябинске заработали с 15 декабря. Мэрия выдала сто разрешений на открытие точек продаж хвойных деревьев. Реализовывать новогодние деревья будут вплоть до 31 декабря. Сосны — самые недорогие новогодние деревья Фото: Вадим Ахметов © URA.RU За пучок хвойных лап просят недорого Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цена за трехметровую елку может превышать несколько тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске открылись елочные базары. По словам продавцов, торговля идет хорошо, но к 25 декабря они собираются резко повысить цены на хвойные деревья, передает корреспондент URA.RU. «Торговля пошла бойко. К 25 декабря поднимем цены на пихту и сосну в два раза. В основном упор делаем на сосны — средняя цена сейчас в пределах 700 рублей, но зависит от высоты дерева», — рассказал URA.RU продавец одного из рынков Челябинска, попросив не называть его имя. Торговец отметил, что уже десять лет занимается новогодними продажами хвойных. По его словам, в этом году елок у него мало — за ними пришлось ездить в Свердловскую область. Пихт практически нет, деревья пришлось везти из питомников Красноярского края. Также покупателям предлагают ветки пихты за 150 рублей. Елочные базары в Челябинске заработали с 15 декабря. Мэрия выдала сто разрешений на открытие точек продаж хвойных деревьев. Реализовывать новогодние деревья будут вплоть до 31 декабря.