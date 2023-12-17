Челябинец умер и двое суток пролежал у газовой плиты с работающей конфоркой

Спасатели предотвратили возможное ЧП Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области спасатели вскрыли квартиру, хозяин который почти двое суток пролежал мертвым у работающей газовой плиты. Об этом сообщили URA.RU 18 декабря в поисково-спасательной службе региона.

«В воскресенье в городе Карталы в Локомотивный отряд ПСС обратились родственники 56-летнего владельца квартиры в многоэтажном доме. По их словам, почти двое суток он не выходит на связь, не берет телефон, не подходит к двери и вообще не подает признаков присутствия в квартире. Вскрыв дверь, спасатели и полицейские обнаружили мужчину мертвым», — пояснили URA.RU в пресс-центре ПСС.

Там добавили, что смерть настигла карталинца внезапно, когда он готовил еду. Его тело лежало возле газовой плиты, на которой горела одна конфорка. Таким образом спасатели предотвратили возможное опасное происшествие.