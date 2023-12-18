ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия в Удмуртии. Видео

18 декабря 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Удмуртии по указу украинских спецслужб Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ижевске задержан россиянин, который готовил теракт в отношении руководителя оборонного центра в Удмуртии. Он пытался совершить подрыв по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», — сообщили в ФСБ. Отмечается, что у задержанного были изъяты компоненты для создания взрывчатки, а также средства связи, через которые тот вел переписку с украинскими координаторами. ФСБ периодически задерживает граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими силами. В начале декабря в Луганской народной республике поймали шпиона, который работал с Вооруженными силами Украины. За несколько дней до этого россиянка пыталась переманивать военных российской армии на сторону Украины.

В Ижевске задержан россиянин, который готовил теракт в отношении руководителя оборонного центра в Удмуртии. Он пытался совершить подрыв по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», — сообщили в ФСБ. Отмечается, что у задержанного были изъяты компоненты для создания взрывчатки, а также средства связи, через которые тот вел переписку с украинскими координаторами. ФСБ периодически задерживает граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими силами. В начале декабря в Луганской народной республике поймали шпиона, который работал с Вооруженными силами Украины. За несколько дней до этого россиянка пыталась переманивать военных российской армии на сторону Украины.