ФСБ предотвратила теракт против руководителя оборонного предприятия в Удмуртии. Видео

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Место антитеррористической операции в Екатеринбурге, где уничтожили трёх террористов. Екатеринбург, фсб, контртеррористическая операция, кто
ФСБ задержала россиянина, который готовил теракт в Удмуртии по указу украинских спецслужб Фото:

В Ижевске задержан россиянин, который готовил теракт в отношении руководителя оборонного центра в Удмуртии. Он пытался совершить подрыв по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», — сообщили в ФСБ. Отмечается, что у задержанного были изъяты компоненты для создания взрывчатки, а также средства связи, через которые тот вел переписку с украинскими координаторами.

ФСБ периодически задерживает граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими силами. В начале декабря в Луганской народной республике поймали шпиона, который работал с Вооруженными силами Украины. За несколько дней до этого россиянка пыталась переманивать военных российской армии на сторону Украины.

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В Ижевске задержан россиянин, который готовил теракт в отношении руководителя оборонного центра в Удмуртии. Он пытался совершить подрыв по указу Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Следственным отделом УФСБ России по Удмуртской Республике возбужденно уголовное дело ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК России», — сообщили в ФСБ. Отмечается, что у задержанного были изъяты компоненты для создания взрывчатки, а также средства связи, через которые тот вел переписку с украинскими координаторами. ФСБ периодически задерживает граждан РФ, подозреваемых в сотрудничестве с украинскими силами. В начале декабря в Луганской народной республике поймали шпиона, который работал с Вооруженными силами Украины. За несколько дней до этого россиянка пыталась переманивать военных российской армии на сторону Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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