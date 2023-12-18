Мэрия Челябинска заключила договор купли-продажи недостроя на улице Черкасской, который был реализован с торгов 13 декабря. Победитель аукциона ООО КС «Проперти» обязался за три года завершить строительство здания, сообщили в пресс-службе мэрии.
«С победителем аукциона — ООО „КС Проперти“ уже заключен договор купли-продажи. Средства от реализации будут направлены бывшему собственнику, а новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет», — сообщили в пресс-службе.
Свайное поле площадью 12 тысяч 300 квадратных метров со степенью готовности объекта 17% находится на улице Черкасской. Объект был выставлен на аукцион с начальной ценой 27 млн 761 тысячу рублей.
Ранее на аукционе в ходе торгов стоимость бывшего недостроя «Лента» значительно возросла, в итоге объект был реализован за 36 млн рублей. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой.
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