Мэрия Челябинска заключила договор по продаже недостроенного ТРК на Черкасской. Скрин

В Челябинске состоялась сделка по продаже недостроенного ТРК на Черкасской
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Победитель аукциона обязался за три года завершить строительство обьекта Фото:

Мэрия Челябинска заключила договор купли-продажи недостроя на улице Черкасской, который был реализован с торгов 13 декабря. Победитель аукциона ООО КС «Проперти» обязался за три года завершить строительство здания, сообщили в пресс-службе мэрии.

«С победителем аукциона — ООО „КС Проперти“ уже заключен договор купли-продажи. Средства от реализации будут направлены бывшему собственнику, а новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет», — сообщили в пресс-службе.

Свайное поле площадью 12 тысяч 300 квадратных метров со степенью готовности объекта 17% находится на улице Черкасской. Объект был выставлен на аукцион с начальной ценой 27 млн 761 тысячу рублей.

Ранее на аукционе в ходе торгов стоимость бывшего недостроя «Лента» значительно возросла, в итоге объект был реализован за 36 млн рублей. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой.

Сделка состоялась, компания ООО КС «Проперти» купила приобрела недострой на улице Черкасской за 36 млн рублей
Сделка состоялась, компания ООО КС «Проперти» купила приобрела недострой на улице Черкасской за 36 млн рублей

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Мэрия Челябинска заключила договор купли-продажи недостроя на улице Черкасской, который был реализован с торгов 13 декабря. Победитель аукциона ООО КС «Проперти» обязался за три года завершить строительство здания, сообщили в пресс-службе мэрии. «С победителем аукциона — ООО „КС Проперти“ уже заключен договор купли-продажи. Средства от реализации будут направлены бывшему собственнику, а новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет», — сообщили в пресс-службе. Свайное поле площадью 12 тысяч 300 квадратных метров со степенью готовности объекта 17% находится на улице Черкасской. Объект был выставлен на аукцион с начальной ценой 27 млн 761 тысячу рублей. Ранее на аукционе в ходе торгов стоимость бывшего недостроя «Лента» значительно возросла, в итоге объект был реализован за 36 млн рублей. Вид разрешенного использования земельного участка позволяет построить многофункциональный торговый комплекс с приобъектной парковкой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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